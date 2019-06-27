“أبو رمان” يتوّج ابطال تصفيات غرب آسيا للشطرنج و”الملكي” يكسب الرهان

مصطفى بالو

عمان – تحدّث حفل ختام تصفيات كأس العالم للشطرنج ، بلغة الأناقة والبساطة في فندق “مينا تايكي”، والذي جرى برعاية مندوب رئيس نادي الشطرنج الملكي سمو الأمير محمد بن طلال، وزير الثقافة والشباب د.محمد أبورمان، بحضور نائب سمو رئيس النادي رئيس الاتحاد م.نواف ارشيدات، رئيس اتحاد غرب آسيا هشام الطاهر، ورئيس اتحاد غرب آسيا عضو الاتحاد سامي السفاريني، والذي نجح في منافسات إيران بخطف بطاقتي التاهل الى نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل، من خلال بطل فئة الرجال إحسان مقامي، وللنساء مواطنته ساراسادات خادم الشريعة، في المنافسات التي استضافها النادي الملكي بمشاركة 40 لاعب ولاعبة، يمثلون فلسطين، العراق، لبنان، سوريا، البحرين، قطر، الامارات، السعودية، اليمن، ايران، الى جانب الأردن المنظم.

إرشيدات: الأردن تكسب الرهان

من جانبه أكد نائب سمو رئيس النادي رئيس الاتحاد م. نواف ارشيدات، أن الأردن كسبت الرهان من خلال استضافة الحدث النوعي الاول في منطقة غرب آسيا، منوها أن الفائدة الأولى تحققت في جمع ممثلي 12 دولة بروح الأخوة في العاصمة عمان، مشددا ان الفائدة الأهم كانت فنية من خلال احتكاك لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني بهذه المستويات السطرنجية المتأهلة، مبينا ان لاعبينا قدموا ما لديهم للوقوف على منصات التتويج.

وأضاف: “نبارك لانفسنا نجاح استضافة الحدث من قبل نادي الشطرنج الملكي، وفق تأكيدات وإشادات الوفود المشاركة، وهو الامر الذي يؤكد على مكانة الشطرنج الأردني عربيا وقاريا ودوليا، والذي يعود فيه الفضل الى توجيهات سمو الأمير محمد بن طلال رئيس النادي، ونقدر وقفة وزارة الثقافة والشباب من خلال مندوب سمو راعي الحدث، د. محمد أبو رمان التي اعطى البطولة من وقته واهتمامه ودعمه بوصفه رئيسا للجنة المنظمة العليا، وهنيئا للأبطال الذين حالفهم الحظ في خطف بطاقتي التأهل عن منطقة غرب آسيا”.

من جانبه، قال الامين العام للاتحاد الآسيوي هشام الطاهر: “نشكر نادي الشطرنج الملكي على نجاحه في هذه الاستضافة، ونقدر الدعم الحكومي لهذه اللعبة متمثلا بشخصية وزير الثقافة والشباب د.محمد أبورمان، وأبارك لمنطقة غرب آسيا بهذه المستويات الشطرنجية التي حفلت بها البطولة منذ انطلاقها إلى ختامها، ونبارك للفائزين ونثمن جهود جميع الدول ومشاهماتهما في رفعة الشطرنج عربيا وآسيويا”.

“تتويج بهيج”

وتبادل مندوب سمو رئيس نادي الشطرنج، وزير الثقافة والشباب د.محمد أبورمان، نائب سمو رئيس النادي م.نواف ارشيدات، رئيس اتحاد غرب آسيا سامي السفاريني والأمين العام للاتحاد الآسيوي هشام الطاهر، على تتويج الأبطال والبطلات لفئتي الرجال والنساءـ حيث فاز بالمركز الاول لفئة الرجال إحسان مقامي(ايران)، الثاني: امير رضا (إيران)، الثالث: اريان غولامي (إيران)، الرابع: جاسم الهوار(الأمارات)، الخامس: رأفت عيسى ، السادس: احمد الغامدي(السعودية) ، السابع: صالح اكار (العراق) ، الثامن :عبد الوهاب احمد (العراق، وتوج لفئة النساء الأولى: ساراسادات خادم الشريعة(إيران)، الثانية: موبينا علي نسب (إيران)ـ الثالثة: ، الاخرى انوشا مهديان (إيرلان)، الرابعة: بشرى الشعيبي، الخامسة: غيداء العطار ، والساددسة: راية النعيمات.

وسلم نائب سمو رئيس نادي الشطرنج الملكي إرشيدات درع النادي الى وزير الثقافة والشباب أبورمان، وإلى الامين العام للاتحاد الآسيوي هشام الطاهر، وجرى ايضا تكريم حكام البطولة كل من الحكم العام الدولي الإيراني مهرداد، الدولي قاسم نمر، الدولي احمد الجوابرة، الوطني زهران سميرات والوطني محمد العبادي.

“الجولة الأخيرة”

شهدت الجولة الاخيرة لفئة الرجال، فوز احمد الخطيب على اليمني فرحان علي، لؤي سمير على اللبناني طراف طراف، يزن البشايرة على اللبناني رالف جنيتيوس، عبدالله الشبول على الفلسطيني فادي مقداد، سمير منصور على عيسى الزعبي، وناصر فتحي على مروان العابودي، فيما خسر رأفت عيسى امام الايراني امير رضا، عمرو مجدلاوي امام الفلسطيني خالد حميد، مؤيد عبيد امام السعودي احمد الثابتي، وفاز ايضا في هذه الجولة، الايراني احسان مقامي على العراقي عبدالوهاب احمد، الايراني اريان غولامي على القطري حسين عزيز، الاماراتي جاسم الهوار على السوري علي حمودي، السعودي احمد الغامدي على اللبناني عمرو الجاويش، وتعادل سيف مالك مع العراقي صالح اكار، وثائر ابو الهيجاء مع القطري صالح آل حور.

وشهدت الجولة الأخيرة لفئة النساء، فوز غيداء العطار على البحرينية رانيا السلطي، راية النعيمات على جيدا هلال، فيما خسرت بشرى الشعيبي امام الايرانية ساراسادات خادم الشريعة، لانا حيمور امام الايرانية انوشا مهديان، الايرانية موبينا علي نسب على الفلسطينية ميس شاهين.

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