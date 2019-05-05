أبو رمان يجمع أعمال الراحل بكتاب ” في ذكرى صالح عربيّات “

الغد- أطلق النائب معتز أبو رمان في حفل تأبين المرحوم صالح عبدالكريم عربيّات كتاب من إعداده ، يجمع فيه جميع المقالات و ألاعمال الادبيه للراحل في ستمائه و أربعون صفحه ،،

و قال أبو رمان ان الكتاب هو قيمة ادبية و اجتماعيه و سياسيه عاليه ، و هو مرجع لجميع أعمال الراحل و التي ستبقى في ذاكرتنا و تخلد في ذاكرة الوطن ، و قال في حفل التأبين ان صالح رحمه الله قد اثرى مكتبتنا الوطنيه طول مسيرته الادبيه منذ عام ٢٠٠٩ الى ان توفاه الله بالمقالات السياسيه الساخرة الناقدة التي كان يحارب بها الفساد و المفسدين ، و يجسد الإصلاح الذي نسعى اليه بقلمه و نبضه..

و اضاف ” لقد كان صالح عربيّات ينظر الى الوطن بضمير حر و بجرعة محبة زائده ، قد كان يبكينا و هو يضحكنا على واقع أليم ، بأسلوبه الساخر احيانا و الناقد احيانا اخرى ”

و قد أهدى أبو رمان الكتاب الذي نذره الى اطفال الفقيد عبدالكريم و ليلاس ،، و قال ان الطبعه الاولى للكتاب في ثلاث الاف نسخة و سيتم توزيعه و نشره بجميع المراكز و المنتديات الثقافية و المكتبات و المؤسسات الوطنيه قريبا جدا ..”

و كان أبو رمان قد جعل كل ريع الكتاب وقفا لله تعالي و صدقه جاريه للبر و الإحسان عن روح الكاتب صالح عبدالكريم عربيّات ..