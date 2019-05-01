أبو رمان يعلن عن فعاليات مهرجان شهر رمضان في مختلف المحافظات

عمان- الغد- أعلن وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح يوم أمس، في مبنى الوزارة، للإعلان عن فعاليات شهر رمضان المبارك لهذا العام والتي تنوي الوزارة إقامتها، بمشاركة فاعلة ونوعية من الدول العربية والتي ستقام في العاصمة ومختلف محافظات المملكة، كان ذلك بحضور أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري وأيمن سماوي المدير التنفيذي لمهرجان جرش ومختلف وسائل الإعلام.

وأكد الوزير أبو رمان، العمل على مأسسة مهرجان رمضان الصوفية المتنوعة والفاعلة والذي يحمل في طياته التمازج بين الثقافي والفني والشبابي ويتماهى مع متطلبات ورؤية حكومية تشاركية تتجه بالانتقال من الإطار الرسمي إلى ملامسة الهاجس الشعبي وتلبية الذوق العام لدى الجميع، وكذلك التناغم والتعاون مع جميع الوزارات المعنية في الوصول لأفضل خدمة تقدم للمواطنين في العاصمة وباقي المحافظات، وهذا ما نتج عن إقامة هذا المهرجان الروحي في خصوصية شهر رمضان الفضيل إذ تعاونت وزارة الثقافة، المركز الثقافي الملكي، وإدارة مهرجان جرش، ووزارة الشباب، وزارة السياحة وأمانة عمان في هذا المهرجان الذي يعزز مقومات السلام الداخلي وتقوية الجبهة الداخلية وتوطيد علاقة الدولة والمواطنين في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وربطها بالثقافة والفنون في إطار مهرجانات وطنية تلبي مختلف الأذواق للجمهور.

وأشار أبو رمان، إلى أن هذا المهرجان الذي يحمل الجانب الروحي والنشيد الصوفي نعتبره جزء رئيس من الثقافة والفن والذوق العام لدى الجمهور الأردني والعربي، واهتمام بالرسالة الصوفية والروحية الذي يمتاز بفلسفته وتقاليده لتعميم هذه الفائدة لأكبر شريحة من الجمهور ومزيد من الحرص على التنوع في المشاركة لجميع الفئات وملائم مع خصوصية الشهر الفضيل وفي أوقات تتناسب مع الحضور بعد صلاة التراويح كجزء من الترفية باستقطاب فرق فنية نؤمن بأنها فن وجزء من الثقافة له أصوله وميزاته ترتبط بالسلام الروحي راعينا أيضا المشاركة الشبابية الأردنية إلى جانب المحترفين في هذا الفن الأصيل في تراث الأمة العربية والإسلامية وفي رمضان الذي يعزز الجانب الروحي والتنفيس الفني أيضا في تكاملية فريدة.

من جهته، قال البراري: يعتبر هذا المهرجان المتخصص بالجانب الصوفي والروحي إضافة نوعية تشهدها نشاطات الوزارة وذلك باستقطاب فرق ومنشدين من الدول العربية وبتكاليف بسيطة مقارنة مع إقامة مثل هذه المهرجانات وتكاليفها الباهظة والتي نفكر جادين في تطويرها وتأطيرها في حالة نجاحها المقرون بالحضور الجماهيري وأسعار رمزية تتناسب مع الظروف المالية لهذه الفعاليات في ظل مشاركة فرق عربية عريقة وأصوات أردنية جديدة ندعمها لإضفاء المزيد من إبراز مبدعين في كافة أصناف الفنون والثقافة.

إلى ذلك عرض الدكتور سالم الدهام مقطع ترويجي “برومو” يشمل الفعاليات التي ستقام خلال أمسيات رمضان الصوفية وهي: فرقة المولوية بقيادة عامر التوني التي ستقام في المركز الثقافي الملكي بعمان وذلك يوم الخميس بتاريخ 9- 5- في تمام الساعة العاشرة مساءا، وفي مركز الملك عبد الله بالزرقاء يوم الجمعة بتاريخ 10- 5-2019 ، والمنشد محمد طارق من دولة مصر يوم الخميس بتاريخ 16- 5- 2019 .

كما تعرض فقرة في مركز الحسن الثقافي بالكرك يوم الجمعة بتاريخ 17- 5- 2019، والفنان الأردني أيمن تيسير الذي يقم حفل يوم الخميس الموافق 23- 5- 2019 وفي مركز الحسن الثقافي بالكرك يوم الجمعة بتاريخ 24- 5- 2019، أما الفنانة الأردنية كارولين ماضي فتقيم الحفل الأول في المركز الثقافي الملكي يوم الجمعة بتاريخ 24-5-.

وفي مركز الملك عبد الله بالزرقاء بتاريخ 23-5-201 ، والإخوة كيوان من الأردن يقيمون حفلهم الأول بتاريخ 16-5 في مركز إربد الثقافي،وحفلهم الثاني يوم الجمعة بتاريخ 17- 5 -2019 ، أما فرقة ابن عربي من المغرب فتقدم الحفل الأول يفي المركز الثقافي الملكي يوم السبت بتاريخ 1-6، والحفل الثاني بتاريخ 27- 5-219 في مركز اربد الثقافي يوم الاثنين