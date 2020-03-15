أبو رمان يُطالب بتصويب أوضاع المتعثرين والموقوفين إداريا

عمان – الغد – طالب النائب معتز أبو رمان بسرعة تطبيق اتفاقية “تسوية الأوضاع لمدة سنة ” بالإفراج عن الموقوفين على قضايا مالية غير احتيالية خصوصا في ظل تنامي ظاهرة الكورونا عالميا، كونهم يشكلون النسبة الأكبر عددا”، وذلك من أجل تقليص الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون بشكل كبير، والحد من احتمال المخاطر على صحتهم من إنتشار أي عدوى لا قدر الله.

وكون أن هنالك مداولات شبة منتهيه بين اللجنة النيابية واللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الحلول لتقديم فترة تصويب الأوضاع و تعديلات قانون التنفيذ ، في مراحلها الاخيرة دون صدور قرار حكومي بعد بذلك الشأن.

وكان أبو رمان صرح ان الاجتماعات افضت الى شبة اتفاق نهائي بين جميع الأطراف الممثلة للدائن والمدين بخصوص مهلة سنة لتصويب الأوضاع وعرض التسويات خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد والتي تفاقمت بسبب ظاهرة الكورونا حاليا.

واكد أبو رمان في رسالته الى دولة الرئيس و وزير الصحة ووزير الداخلية واللجنة الوزارية التي تضم وزير العدل ووزير الدولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان التشريع والرأي، على الضرورة القصوى للاستعجال بالقرار وأن صحة المواطن وحمايتة هي أولوية الجميع، مطالبا الحكومة بعدم المماطلة باقرار تعديلات قانون التنفيذ الذي طال انتظارة، وسرعة الأفراج عن الموقوفين اداريا.