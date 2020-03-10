“أبو ريشة ومجدلاوي” يمضيان في صدارة البطولة التصنيفية للشطرنج

مصطفى بالو

عمان – مضى اللاعبان عصام أبو ريشة وعمرو مجدلاوي في صدارة البطولة التصنيفية الأولى للشطرنج، وذلك بعد ختام الجولتين الخامسة والسادسة أول من أمس في قاعة المغفور له الحسين بن طلال، بمقر اتحاد اللعبة بمدينة الحسين للشباب، فيما تقام الجولة الثامنة من البطولة مساء اليوم، ويسدل الستار على منافسات البطولة، بإقامة الجولة الاخيرة وتتويج اصحاب المراكز الأولى يوم غد الخميس.

الجولة الخامسة

شهدت الجولة الخامسة، فوز موسى نعيم على ماجد الزبن، فتحي ناصر على عمر سويدات، عبدالمنعم حمود على سالم الغليلات، نادر بدران على كمال نذير، عبدالكريم صالح على ربى القضاة، محمد السيوف على احمد ماهر، مراد بينو على رامز السكافي، محمود ابو ليلى على انس ابو حرب، اسامة ابو حميدان على خالد قنديل، اياد حسن على انس البزلميط، احمد مسعد على فادي رستم، عمر الكايد على عمر التميمي، سعود جسار على رمزي خليفة، طارق الشهوان على ايمان صوان، يحيى القواسمي على صلاح الدين ابو مسعود، اليامن الزياديين على معتز هليل، هيثم الكايد على كريم الدغمي، وكرم رستم على ورد الزياديين، فيما تعادل عمرو مجدلاوي مع عصام ابو ريشة.

الجولة السادسة

فاز عمرو مجدلاوي على عبدالمنعم حمود، عصام ابو ريشة على نادر بدران، عبدالكريم صالح على ماجد الزبن، عمر سويدات على محمد السيوف، مراد بينو على سالم الغليلات، محمود ابو ليلى على كمال نذير، اسامة ابو حميدان على ربى القضاة، إياد حسن على عمر الكايد، طارق الشهوان على احمد مسعد، احمد ماهر على سعود جسار، اليامن الزياديين على هيثم الكايد، ورند القضاة على ورد الزياديين، وبالتغيب تغلب انس ابو حرب على رامز السكافي، عمر التميمي على انس البزلميط، يحيى القواسمي على فادي رستم، خالد قنديل على كرم رستم، ايمان صوان على رمزي خليفة، وكريم الدغمي على صلاح الدين ابو مسعود، فيما تعادل فتحي ناصر مع موسى نعيم.

الترتيب العام

وتشارك عصام ابو ريشة وعمر مجدلاوي في صدارة الترتيب العام، برصيد مجدلاوي 5.5 نقطة لكل منهما، وتشارك بالمركز الثاني كل من فتحي ناصر، عمر سويدات، موسى نعيم، عبدالكريم صالح ومراد بينو برصيد 4.5 نقطة لكل منهم.