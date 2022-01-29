أبو زريق يفاوض الفيصلي للاحتراف الخارجي.. مدربون يعلنون انتهاء المهلة الممنوحة للحسي

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أبو زريق يفاوض الفيصلي للاحتراف

ينتظر أن يكون اللاعب محمد أبو زريق، قد عقد لقاء يوم أمس مع إدارة ناديه، لعرض فرصة احتراف خارجية تلقاها في الفترة الأخيرة، ومعرفة مدى إمكانية السماح له للاستفادة منها.

أبو زريق لم يرافق فريقه إلى معسكر العقبة، بهدف التفاوض والتباحث مع إدارة النادي، للسماح له بالاحتراف، مقابل حصول الفيصلي على حصة من قيمة عقده، لا سيما وأنه يرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الكروي 2022.

مدربون يعلنون انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الحسين

أعلن 5 مدربين، انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الحسين إربد، بسبب عدم الاستجابة لطلباتهم بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، وبالتالي المطالبة بضرورة فرض عقوبات منع التسجيل على النادي.

وأعلن المدربون السابقون للحسين إربد عثمان الحسنات وعبدالله الكعابنة وأمجد الشعيبي وهيثم الشبول وعبدالرؤوف الكتة، أنهم استنفدوا جميع الخيارات والمدد القانونية والخطوات المحددة قانونيا، دون أن يحصلوا على المستحقات.

وتلقى المدربون المعنيون رسائل جاء فيها: “انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الحسين إربد، ولم يلتزم بتنفيذ قرار اللجنة التأديبية، وبناء على ذلك أرجو التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأكد مدربون معنيون في تصريح لـ”الغد”، استنفاد جميع الخيارات، وانتهاء المهلة الممنوحة، بانتظار الإجراءات الرسمية.

وأشار مدربون إلى أن شكواهم مضى عليها حوالي 5 سنوات دون أن يتم إغلاقها، لافتين إلى أنهم حصلوا على دفعات من مستحقاتهم، بانتظار الدفعات المتبقية.

“فيفا” يتدخل للإفراج عن بطاقة “شرارة”

رفض نادي الرمثا أول من أمس رسميا، طلب النادي الأهلي الليبي، بارسال بطاقة انتقال اللاعب محمد ابو زريق “شرارة”، ما دفع اللاعب وعبر محاميه، لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لطلب بطاقة الانتقال الدولية.

ويتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، حسما بشأن بطاقة الانتقال، المرجح أن تذهب للنادي الليبي بطلب من “فيفا”، وبالتالي إغلاق قضية اللاعب، واعتماده محترفا في الفريق الليبي.

الفيصلي يباشر تدريباته في العقبة

باشر فريق الفيصلي لكرة القدم، تدريباته في مدينة العقبة، بقيادة المدير الفني محمود الحديد وجهازه الفني المعاون.

ويأتي هذا المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، في إطار التحضير لانطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد 2022 والذي يبدأ يوم 24 الشهر المقبل، بإقامة بطولة درع الاتحاد.

ويشهد معسكر الفيصلي في العقبة، تدريبات مكثفة صباحية ومسائية، لرفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية، مع احتمالية اجراء مباراة ودية مع فريق شباب العقبة الذي يواصل تدريباته هناك.

الحارس الربيع خارج كشوفات الأندية

أبدى مدرب حراس مرمى، دهشته من عدم انضمام حارس المرمى المتميز رأفت الربيع لأي من الأندية حتى الآن، معتبرا أن ذلك يكشف عن عدم تقدير للمواهب.

الربيع الذي لعب في صفوف معان في الموسم الماضي، وسبقها باللعب في سحاب والرمثا، تلقى عرضا واحدا فقط من أحد أندية المحترفين، دون الاتفاق على التفاصيل بسبب تواضع القيمة المالية المطروحة.

واعتبر المدرب في تصريح لـ”الغد” أن موهبة في حراسة المرمى بمكانة رأفت الربيع الذي لعب طويلا للمنتخب الأولمبي، تستحق أن تلفت أنظار أندية المحترفين في المرحلة المقبلة.

تراجع فرص شباب الأردن بتجديد عقد بنانا

تراجعت فرص نادي شباب الأردن، بتجديد عقد المحترف الكاميروني يايا بنانا، بعد توجه اللاعب الكاميروني للاحتراف في الدوري الهندي.

وكان شباب الأردن يسعى لتجديد عقد المحترف، قبل أن تصطدم جهوده برغبة المحترف بنانا في الاحتراف في الهند، بعد عرض جيد حصل عليه.

مدربون يصعّدون ضد اليكس

كشفت مجموعة من المدربين المحليين، عن توجههم لعقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي، للتشاور بشأن التعيينات الأخيرة للمدربين في اتحاد الكرة، تمهيدا للتصعيد ضد المدير الفني لاتحاد الكرة اليكس جيتزي المعني بتلك التعيينات.

وأشار مدربون في تصريح لـ”الغد” إلى بدء المشاورات بين عدد كبير منهم، تمهيدا لصياغة عريضة يتم رفعها لاتحاد الكرة، أملا في تصويب الأمور.

عكوبة يتابع تدريب السلط ويقدم هدية للحسنات

حرص المحاضر الدولي والآسيوي زياد عكوبة، على زيارة تدريب فريق السلط، والتحدث للاعبين ولقاء الجهاز الفني بقيادة عثمان الحسنات.

وحرص الحسنات على تقديم عكوبة للاعبين بشكل جيد، مشيدا بهذه اللفتة الجميلة المتمثلة بزيارة تدريب الفريق.

عكوبة بدوره تحدث للاعبين، قبل أن يقدم هدية للحسنات مشيدا به وبفكره الكروي.

صياحين يعود من البحرين اليوم

يعود اللاعب خالد صياحين من البحرين اليوم الأحد، بعد فسخ عقده مع نادي البحرين البحريني.

وجاء فسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين، بعد تعرض اللاعب لإصابة تحتاج إلى حوالي شهر من العلاج.

وفور إعلان رحيل صياحين عن البحرين، تلقى اللاعب عدة عروض غير رسمية من أندية محلية كثيرة، بانتظار وصول اللاعب للدخول معها في مفاوضات رسمية تمهيدا لتحديد وجهته المقبلة.

كواليس النجوم

• المعلومات الواردة من نادي البقعة، تفيد أن هناك توجها لدى إدارة النادي، لإغلاق ملف المحترفين الأجانب والشكاوى التي تقدموا بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتسببت في عقوبات ضد النادي.. البقعة يتوجه لسداد مستحقات المحترفين الأجانب، وبالتالي إغلاق ملف الشكاوى ومن ثم رفع العقوبة الدولية.

• المحترف السنغالي كوليبالي ينتظر أن يصل إلى عمان اليوم، تمهيدا للالتحاق بتدريبات فريقه الرمثا.

• عقوبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد الكرة، بسبب تجاوزات حدثت خلال مباراة الأردن وفلسطين في التصفيات الآسيوية تحت سن 23، تعتبر درسا لمسؤولي الاتحاد للالتزام بالتعليمات.. العقوبة جاءت بسبب نزول أشخاص إلى أرضية الملعب غير مخولين بالدخول ولا يحملون بطاقات صادرة عن الاتحاد الآسيوي.. نهاية المباراة المذكورة شهدت نزول عدد من الجماهير إلى ارض الملعب، كما شهدت نزول نائب رئيس الاتحاد وأمين السر، حيث لم يجرؤ موظفو اتحاد الكرة على منع مسؤوليهم من النزول إلى الملعب رغم مخالفتهم للتعليمات، ما تسبب في العقوبة وفق حديث مختصين ومراقبين.

• اللاعب المتميز محمد رؤوف، قرر اعتزال كرة القدم، بعد حوالي عشرين عاما من اللعب في أندية مثل اليرموك وشباب الأردن وشباب العقبة، واحتراف خارجي في هلال القدس الفلسطيني.. اللاعب المعتزل لن يغادر المستطيل الأخضر بشكل نهائي، وسيتجه لمهنة التدريب.

• أندية في دوري المحترفين، أجرت تدريباتها أمس في صالات مغلقة، بسبب عدم صلاحية الملاعب الخارجية، نتيجة الثلوج والأمطار.

• محترفون أفارقة متوقع وصولهم قريبا إلى الأردن، للاحتراف مع أكثر من ناد محلي في دوري المحترفين.

• بإعلان التعاقد الرسمي مع المحترف الأردني يوسف أبو جلبوش “صيصا”، أكد نادي كاظمة الكويتي، استكمال ملف المحترفين الأجانب الذي ضم أحمد العرسان وأبو جلبوش من الأردن، إلى جانب المحترفين الثلاثة الآخرين وهم ميشيل ميلاد وعماد الدين عزي وجمال الدين شتال.. صيصا غادر عمان يوم أمس متوجها إلى الكويت برفقة وكيل أعماله أسامة قويدر، للتوقيع الرسمي على كشوفات كاظمة.

• المدير الفني لفريق سحاب لكرة القدم جمال محمود، تأثر كثيرا بفيروس كورونا الذي أنهكه خلال الأيام الماضية، نتيجة اشتداد الأعراض.. محمود بدأ بالتماثل للشفاء.

• اللاعب محمد طنوس باشر تدريبات يوم أمس مع فريق السلط.. طنوس شارك في التمرين الذي جرى على ملعب نادي اليرموك.

• رئيس نادي الجزيرة نبيل التلي توجه إلى مقر اتحاد الكرة في الأيام الماضية، للقاء أمين سر اتحاد الكرة سمر نصار، وفق موعد مسبق بين الطرفين.. نصار لم تحضر للاجتماع في الموعد ما أغضب التلي الذي غادر، قبل أن يتلقى لاحقا مكالمة اعتذار بسبب ظروف تسببت في التأخير وعدم إتمام اللقاء المتوقع عقده قريبا.

• لاعب فريق شباب الأردن وسيم ريالات بات قريبا من فريق الفيصلي، بعد خروج اللاعب يوسف أبو جلبوش للاحتراف في صفوف كاظمة الكويتي.