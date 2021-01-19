أبو زريق ينهي رحلته الاحترافية.. الرمثا يجدد اتصالاته مع المشتكين.. الحسنات وجابر يشتكيان رسميا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الرمثا يجدد التواصل مع الرباعي الأجنبي المشتكي

جدد نادي الرمثا اتصالاته مع الرباعي الأجنبي المشتكي من السوريين جهاد الباعور وأحمد الدوني وشادي الحموي، والعراقي محمد شوكان، أملا في التوصل لاتفاق بشأن شكوى هؤلاء الأجانب للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي تسببت في حرمان النادي من تسجيل لاعبين.

وباشر الرمثا التواصل مع الرباعي المحترف، للتفاوض معهم بشأن مستحقاتهم المالية المحكوم فيها، أملا في اقناع اللاعبين بتخفيض مطالبهم المالية، سعيا للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية، وبالتالي الغاء عقوبة “فيفا”.

وتأتي هذه المحاولات الرمثاوية، في ظل اقتراب بدء الموسم الكروي الجديد، الذي يسعى خلاله الرمثا لإعادة ترتيب أوراق الفريق، من خلال استقطابات جديدة، تساعد في بناء فريق قوي منافس على الألقاب.

ولم يتسلم الرمثا حتى الآن جوابا إيجابيا من الباعور والدوني والحموي وشوكان، على أمل الاستماع لأخبار مفرحة قريبا.

الحسنات وجابر يشتكيان الحسين إربد رسميا

قدم المدير الفني السابق لفريق الحسين إربد لكرة القدم عثمان الحسنات، ومدافع الفريق زيد جابر، شكوى رسمية ضد النادي، للمطالبة بمستحقات مالية سابقة.

وقدم الحسنات شكوى رسمية، تتضمن تفاصيل المبالغ المالية التي يستحقها من النادي، سواء في الموسم الماضي أو الموسم الحالي، ناهيك عن مستحقات زملائه في الجهاز الفني.

ويتوقع أن تحكم لجنة أوضاع اللاعبين للحسنات بمبلغ مالي كبير، يفوق إمكانات النادي، إلا في حال جرت مفاوضات الإدارة والمدرب لتخفيض قيمة المطالب المالية.

أما زيد جابر، فقد طالب بمبلغ مالي أقل، في ظل حصوله على نسبة كبيرة من المستحقات.

ووفق المعلومات الواردة من الحسين إربد، فإن الإدارة تعتبر أن شكوى جابر مبالغ فيها، فيما تنتظر الوقوف على مطالب الحسنات وجهازه المعاون.

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، قيام أكثر من لاعب بتقديم شكوى ضد الحسين إربد، في حال لم يتم تسوية الأمور المالية معهم وفق ما أكده اللاعبون.

أبو زريق ينهي ارتباطه مع الثقبة السعودي

عاد اللاعب الأردني محمد أبو زريق إلى عمان، بعد أن أنهى ارتباطه بفريق الثقبة السعودي، أحد أندية الدرجة الأولى هناك.

وأعلن أبو زريق توصله لاتفاق مع النادي السعودي على فسخ العقد بالتراضي، بناء على طلبه.

وقال في تصريح لـ”الغد”: طلبت من النادي الرحيل عن الفريق، بسبب ظروف خاصة، وهو ما لاقى موافقة من الإدارة التي وافقت على الانفصال بالتراضي.

وعن وجهته المقبلة، بين أبو زريق أنه لم يحسم وجهته التالية حتى الآن، بانتظار البت في العروض المتوقع تلقيها من أندية خاصة على الصعيد المحلي، قبل حسم وجهته الجديدة.

وسبق لأبو زريق أن خاض عدة تجارب احترافيه خارجية، كما لعب في أندية مثل الفيصلي والرمثا.

معان يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد

بدأ نادي معان، رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق كرة القدم، بعد أن أبلغه المدرب عبدالله القططي رغبته بالبحث عن فرصة تدريب أخرى، ربما تكون خارجية.

وبدأ نادي معان بدراسة الأسماء التي يمكن مفاتحتها لتدريب الفريق خلال منافسات دوري المحترفين في الموسم الجديد 2021.

وأكد رئيس نادي معان ماجد الخوالدة في رده على استفسارات “الغد”، أن المدير الفني لفريق الكرة عبدالله القططي، ابلغ الإدارة اعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق، بسبب تلقيه عرضا خارجيا، متمنيا له التوفيق في خطوته التالية.

وأضاف: القططي ورفاقه، ابلغوا نادي معان أول من أمس، رغبتهم بانهاء مشوارهم مع النادي، حيث لاقى هذا الطلب قبول النادي الذي تمنى لهم التوفيق في الخطوة التالية.

وأضاف: بدأنا نبحث عن مدرب جديد، يتوقع أن يكون محليا، لافتا إلى أن الإدارة لا تعتزم حاليا البحث في عقود اللاعبين قبل الاتفاق مع مدرب قادر على بناء الفريق، ليتحمل مسؤولية النتائج.

يشار إلى أن الجهاز الفني لفريق معان خلال الموسم المنتهي ضم: عبدالله القططي وعامر راتب وقيس معمر، إلى جانب المدير الإداري ماهر طعمة.

الرمثا يستعد لإعلان قائمة اللاعبين المعارين

يستعد نادي الرمثا قريبا، لإعلان قائمة بأسماء لاعبين يرغب النادي في وضعهم على قائمة الإعارة، بناء على تنسيب الجهاز الفني.

وأبلغ المدير الفني لفريق الرمثا جمال محمود إدارة النادي، أنه حدد حوالي 3 لاعبين لوضعهم على قائمة الإعارة، إلى جانب لاعبين يرغب بتجديد عقودهم، ولاعبين آخرين يرغب بالتعاقد معهم.

وينتظر النادي تسلم التوصيات رسميا، تمهيدا للإعلان عنها رسميا.

محترفا العقبة يغادران للاحتراف في السعودية

يستعد محترفا فريق شباب العقبة لكرة القدم الليبيري ماركوس، والبرازيلي أوتيمار، لخوض تجربة احتراف في أحد أندية الدرجة الأولى بالسعودية، بعد تلقيهما عرضين من أحد الأندية.

ووفق المعلومات فقد اتفق ماركوس وأوتيمار على التفاصيل المالية، التي تمنح كل لاعب حوالي 22 ألف دولار، مقابل اللعب لـ 4 أشهر، بانتظار فقط تحديد موعد المغادرة إلى السعودية.

ويتواجد ماركوس وأوتيمار حاليا في مدينة العقبة، في رحلة سياحية ترفيهية، بعد انتهاء الموسم الكروي 2020، حيث يرغبان في الترفيه عن نفسيهما، وبنفس الوقت الحصول على مستحقاتهما المالية من نادي شباب العقبة، قبل المغادرة إلى السعودية.

وكان أوتيمار وماركوس، لعبا دورا مهما في ثبوت فريق العقبة بدوري المحترفين، بعد المستويات الجيدة التي قدماها مع الفريق.

لاعبون يمهلون ناديهم أسبوعا لسداد المستحقات

أمهل مجموعة من لاعبي أحد أندية المحترفين لكرة القدم، ناديهم لحوالي أسبوع، لسداد مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا، أو ضمان تسديدها في اقرب فرصة، أو مواجهة اللجوء إلى تقديم شكاوى.

ووفق المعلومات فإن اللاعبين، أكدوا أنهم حريصون على ناديهم ومصلحته، وأنهم لا يفضلون اللجوء إلى تقديم شكاوى، الأمر الذي دفعهم لتكرار طلبهم من النادي بسداد المستحقات، ومنحه فترة من الوقت للقيام بهذه الخطوة، أو مواجهة شكوى رسمية.

يشار إلى أن اللاعبين، باتوا يملكون كامل المعلومات القانونية حول كيفية تقديم الشكوى وما تتضمنه، بانتظار معرفة الخطوة التي سيقوم بها النادي.

إدارة سحاب تلتقي ذيابات وتطالبه بالاستمرار

التقت إدارة نادي سحاب يوم أمس الثلاثاء، مع المدير الفني اسلام ذيابات، الذي نجح في مساعدة الفريق على الثبات بدوري المحترفين، رغم صعوبة المهمة التي واجهها.

وكان محبون لسحاب، أطلقوا على ذيابات “رجل المهمات الصعبة”، بعد أن نجح في قيادة الفريق للثبات في دوري المحترفين، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.

وشهد الاجتماع ابداء الإدارة رغبتها باستمرار ذيابات مع الفريق في الموسم المقبل، وهو ما لاقى ترحيبا من المدرب، قبل أن تبدأ بعدها المفاوضات التفصيلية لحسم الموضوع، ويتوقع أن يكون مساء يوم أمس، قد شهد قرارا نهائيا بهذا الشأن.

المدرب العراقي حميد يعود إلى عمان

عاد المدرب العراقي جبار حميد إلى عمان، قادما من لبنان، بعد أن اشرف أخيرا على التدريب في لبنان.

ويعتبر حميد من المدربين العراقيين المعروفين في الأردن، كونه سبق وأن أشرف على تدريب عدة فرق في الأردن، خاصة من فرق الشمال.

كواليس النجوم

• طالب نادي البقعة اتحاد كرة القدم، بضرورة إقامة المباريات المهمة في دوري الدرجة الأولى، لا سيما مباراة يوم غد، بالتوقيت نفسه توخيا للعدالة، خصوصا وأن عددا من الفرق تنافس على بطاقتي الصعود في ظل الرصيد النقطي المتقارب.

• أصدرت مجموعة من مشجعي النادي الفيصلي، بيانا تطالب فيه الإدارة بفتح باب العضوية، واتخاذ خطوات إيجابية تصب في مصلحة النادي.. المجموعة خططت للخروج إلى مقر النادي، إلا أن تواجد رجال الأمن في المكان، بناء على طلب الإدارة، منعهم من الاعتصام هناك.

• خضع لاعب فريق الرمثا فادي الفاضل، يوم أمس لعملية في الركبة، لمعالجة القطع في الرباط الصليبي.

• مدير نشاط الكرة في نادي الحسين إربد ليث أبو عبيد، وخلال النقاش الذي جرى خلال اجتماع مجلس الإدارة أول من أمس، طلب التريث لحين توجيه سؤال للرئيس الفخري للنادي عامر أبو عبيد، فيما إذا كان سيواصل دعم الفريق أم لا.. هذا السؤال يأتي لمعرفة العناوين العريضة بشأن قيمة التعاقدات مع لاعبين ومدربين والتي تعتمد على مدى الدعم الذي سيحصل عليه النادي.. عدد من محبي نادي الحسين تمنوا على أبو عبيد الاستمرار في دعم الفريق، لأن هذا الدعم سيعزز من حظوظ الفريق بالتعاقد مع مدرب متمكن ولاعبين مؤثرين، بحثا عن البطولات في الموسم المقبل، خصوصا وأن التوقعات ترجح أن يكون الموسم الكروي المقبل موسما صعبا ماديا على الأندية.

• أكد اتحاد كرة القدم أن مسألة تحديد عدد المحترفين الأجانب في دوري المحترفين في الموسم المقبل، ستحسم قريبا، بعد التشاور مع الأندية لمعرفة مطالبها في هذا الشأن.

• اللجنة المؤقتة في نادي الجزيرة، ينتظر أن تجتمع اليوم مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة أمجد أبو طعيمة، لعرض استمراره في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

• نجم فريق الفيصلي السابق مؤيد سليم مرشح للانضمام إلى اللجنة الفنية في النادي الفيصلي، بناء على طلب من جريس تادرس الذي يتولى رئاسة اللجنة، وفاتح تادرس أكثر من شخص أيضا للانضمام إلى اللجنة.

• تحاول إدارة أحد الأندية، استثمار عدد من لاعبيها، للتأثير على لاعبين آخرين لاقناعهم بالتوقيع على كشوفات الفريق في الموسم المقبل.