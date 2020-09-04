أبو زمع: استئناف مباريات “الدوري” خطوة مهمة ونؤيد البروتوكول الطبي

مصطفى بالو

عمان- قال المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم، عبدالله أبو زمع، إن استئناف مباريات دوري المحترفين في العاشر من أيلول “سبتمبر” الحالي، من خلال المباراتين اللتين تجمعان كلا من الصريح وشباب العقبة عند الخامسة مساء، على ستاد الحسن بإربد، والوحدات والرمثا عند السابعة والنصف مساءً، على ستاد عمان الدولي، بعد فترة التوقف الاضطرارية، بسبب وصول إصابات كورونا الى الجسد الرياضي، خطوة ذكية تحسب لاتحاد الكرة بتوجيهات رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد سمو الأمير علي بن الحسين.

وأضاف أبو زمع، خلال رده على استفسارات “الغد”: “بالتأكيد استقبلت أندية ومدربي ولاعبي المحترفين الخبر بسعادة غامرة، حين انتصر اتحاد الكرة لمصلحة الكرة الأردنية، وتحسب له اصراره على استئناف دوري المحترفين في ظل الظروف الحالية، وعدم استقرار الوضع الوبائي، في الوقت الذي نشيد فيه بإجراءات اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، بالنسبة للبروتوكول الطبي الجديد، الذي يؤكد حرصه على سلامة أركان المنظومة الكروية، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من سلامة الوطن والمواطنين، ونتضرع للبارئ عز وجل أن يحمي الأردن قيادة وشعبا وأرضا، ويرفع عنا الوباء والبلاء”.

ورداعلى سؤال، كيف يتعامل الوحدات مع تحديد موعد استئناف دوري المحترفين، من النواحي البدنية والفنية والتكيتية؟، أجاب أبو زمع: “المهم في تحديد موعد استئناف دوري المحترفين لكرة القدم، انقشاع الضباب من حيث رؤية ربابنة الفرق الفنية للمرحلة المقبلة، والتقدم خطوة نحو حالة واقعية، تفيدها في ترتيب أوراقها، ونثر أفكارها في اشكال علمية ومنهجية تدريبية، والأمانة لا يجب التعامل مع قصر المدة على أنها مربكة الى حد كبير، حيث تتشارك أغلب الفرق من هذه الناحية، والمهم عادت الروح الى المنافسات الكروية المحلية”.

وعلى سؤال: “هل تعتبر المدة الكافية مع بدء العد التنازلي للقمة المرتقبة التي تجمع الوحدات والرمثا، في العاشر من الشهر الحالي، لتجهيز الفريق نفسيا وبدنيا وفنيا؟، أجاب: “كما قلت سابقا أغلب الفرق تتشارك بذات الظروف من حيث إيقاف التدريبات واستئناف الدوري من جديد، كما أن جميع الفرق مرت بذات الطريق من حيث التعامل مع مرحلتي اعداد ونصف حتى هذه اللحظة، حيث كان الإعداد قويا قبل انطلاق الموسم، ومرور جولة من دوري المحترفين، ثم التوقف الاضطراري بسبب جائحة كورونا في منتصف آذار (مارس) الماضي، والعودة بمرحلة اعداد جديدة في أول حزيران (الماضي)، قبيل استئناف مباريات الدوري في مطلع آب (أغسطس) الماضي، وتوقف جديد لذات السبب قبل أسبوعين تقريبا، واشتراك الفرق في نصف فترة إعداد ايضا، ما يعني أن جميع الفرق تشترك في مؤشر ارتفاع وهبوط المستوى، وتعي جيدا أجواء الظرف الوبائي الاستثنائية، ما يعني أن جميع ربابنة الفريق عليهم التأقلم مع الواقع المشترك بالنسبة للجميع، وولديهم جميعا القدرة على التكيف مع الواقع، وتطويع افكارهم بما يخدم فرقهم وأهدافهم التنافسية خلال مباريات الدوري، وما ينسحب على جميع الفرق، نشترك فيه والرمثا قبيل اللقاء المنتظر”.

وزاد أبو زمع عند سؤاله: “كيف تنظر تاريخيا الى لقاء “الأخضر” وغزلان الشمال” لاعبا ومدربا”، حيث قال: “تعتبر لقاءات الشقيقين الوحدات والرمثا، من اكثر المباريات الممتعة بالنسبة لي ولأغلب لاعبي الفريق، عبر التاريخ الطويل في مختلف المسابقات المحلية، وطالما تميزت بالقوة والندية والجماهيرية، ولقاء قمة كروية محلية من جميع المقاييس، وهو وذات الشيء الذي ما زلت أعيشه عند لقاء الوحدات والرمثا مدربا، فالرمثا فريق عريق ومنافس له كل الاحترام والتقدير، إداريا وفنيا ولاعبين، وأعتقد ان مباراة الفريقين القادمة، سترافقها القوة والندية والمتعة الكروية، وإن افتقد اللقاء الحضور الجماهيري بسبب جائحة كورونا، إلا أنها مباراة لها طابعها ورونقها واضافتها النوعية على مستوى الكرة الأردنية”.