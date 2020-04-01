أبو زمع: تكلفة إلغاء الدوري باهظة

خالد الخطاطبة

عمان – أكد المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله أبو زمع، أن الفرق تحتاج إلى فترة اعداد تصل إلى 6 اسابيع على أقل تقدير، قبل استئناف مباريات دوري المحترفين، بعد فترة التوقف الطويلة التي أبعدت اللاعبين عن اجواء التدريبات والمباريات.

ولفت ابو زمع إلى أن خيار استئناف منافسات الموسم الكروي الحالي هو الخيار الأنسب والافضل للكرة الأردنية، فيما يعتبر قرار الغاء الدوري هو الاصعب والاكثر ضررا على منظومة كرة القدم الأردنية، لما له من انعكاسات سلبية على اللاعبين والمدربين والأندية والمنتخبات الوطنية.

وتوقع أبو زمع في تصريحات لـ”الغد” أن لا تستأنف مباريات دوري المحترفين قبل شهر تموز (يوليو) على أقل تقدير، في حال أكرمنا الله عزوجل بزوال جائحة كورونا، لافتا إلى أنه كمدرب يفضل استئناف الدوري حتى لو تأخر موعده.

واضاف: عودة المباريات هو الخيار الأنسب للجميع، أما قرار الالغاء “الذي يعتبر بعيدا نوعا ما”، فسيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالكرة الأردنية على صعيد الأندية واللاعبين والمدربين، لا سيما وأن الأندية أبرمت عقودا مع اللاعبين والمدربين تفرض عليها دفع مبالغ مالية كبيرة، وبالتالي ستجد نفسها لاحقا في ورطة كبيرة خاصة على الصعيد المالي. وتمنى ابو زمع على اتحاد الكرة، أن يعمل جاهدا لاستئناف مباريات الدوري، وأن لا يتطلع إلى فكرة الغاء البطولة بشكل كامل.

واعتبر مدرب الوحدات أن خيار استئناف المنافسات اقل تكلفة على الاتحاد والأندية من خيار الالغاء، وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي استمرار المنافسات فور زوال غمامة كورونا.

وفيما يتعلق بجاهزية لاعبيه في الوقت الحالي، اعترف أبو زمع أن اللاعبين عادو إلى نقطة الصفر، وأنهم بحاجة إلى فترة اعداد جديدة تشتمل على تدريبات مكثفة، ومباريات ودية وصولا إلى درجة الجاهزية.

واشار مدرب الوحدات إلى أن التدريبات المنزلية لا تفي بالغرض، ومن الممكن ان يتعامل معها اللاعب لفترة قصيرة تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، ولكن في حال طالت هذه الفترة فإن هذه التمارين تساعد اللاعب فقط على الحفاظ على عضلاته من الضمور، ولا تغني عن الحاجة لفترة اعداد جديدة تمتد من شهر ونصف إلى شهرين قبل العودة للمنافسات الرسمية.

وطالب أبو زمع اللاعب الأردني، بالتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية بحكمة واحترافيه، للحفاظ على وضعه بدرجة مقبولة، لحين عودة الحياة إلى طبيعتها، موجها نصيحة إلى اللاعبين بالاهتمام باسلوب تغذيتهم، خوفا من ارتفاع ملحوظ في الوزن سيؤثر حتما على المستوى الفني لاحقا.

واشار المدرب إلى أن الوزن الزائد بدأ يظهر بشكل واضح على عدد من اللاعبين الذين أهملوا الالتزام بالتدريبات المنزلية، ولم يراعوا طبيعة التغذية الصحية الملائمة للاعبين، ما تسبب في زيادة واضحة تحتاج إلى نظام تدريبي شاق للتخلص من هذه الزيادة.

وعن الشأن العام المتعلق بمكافحة انتشار فايروس كورونا، تمنى مدرب الوحدات على الجميع الالتزام بالتعليمات الحكومية، لاختصار الوقت للعودة إلى حياة طبيعية.

وأعتبر أبو زمع أن الحكومة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية، تواصل عملها بجد واجتهاد، وتبذل جهودا كبيرة وناجحة، ليبقى الدور على المواطن المطالب بالالتزام لدحر هذا الفيروس المستجد، وبالتالي الوصول للحظة إعلان النصر عليه.