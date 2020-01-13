أبو زمع مخاطبا اتحاد الكرة: بطولة الدرع استعدادية وليست تنافسية

عمان – الغد – تمنى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الوحدات عبد الله أبو زمع، أن تأخذ دائرة المسابقات باتحاد الكرة والقائمين على اتحاد اللعبة، اعتبارات تأجيل الموسم وفترة السبات الطويل للأندية عند تحديد موعد البطولات.

وقال أبو زمع في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الوحدات: “يجب أن يكون هنالك اعتبارات عديدة لبطولة درع الاتحاد والتي ستنطلق يوم 28 من الشهر الجاري، حيث يجب أن تكون بمثابة بطولة استعدادية للأندية”.

واضاف: “أقترح بأن يتم عمل كشف لكل فريق مكون من 23 لاعبا بدلاً من 18 لاعبا، وأن تكون التبديلات الرسمية 5 لاعبين وحارس، لأن الهدف النهائي يأتي في سبيل إعادة إشراك كافة اللاعبين خلال البطولة الحالية وإعطائهم الفرصة المناسبة لإثبات حضورهم، بدلاً من القضاء عليهم فنيا نتيجة القرارات الأخيرة”.