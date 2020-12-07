أبو زمع يحذر انداي قبل مباراة العقبة

عمان – الغد – حذر المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله أبوزمع، المحترف السنغالي في الفريق عبدالعزيز أنداي، بضرورة الانتباه بشكل كبير في المباراة أمام شباب العقبة التي جرت أول من أمس، خوفا من الحصول على إنذار يحرمه من اللعب في المباراة المقبلة والمهمة أمام فريق الرمثا يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة عشرة بالدوري.

وقام أبوزمع قبل مباراة العقبة، باستدعاء اللاعبين انداي وأنس العوضات، ليبلغهم بأنهما يحملان إنذارين، ما يعني أن الإنذار الثالث سيحرمهما من الظهور أمام الرمثا، وهو ما لا يريده الوحدات الذي يعول كثيرا على هذين اللاعبين في مباراة الرمثا.

وحذر أبوزمع أنداي والعوضات، من اللعب الخشن في مباراة شباب العقبة، وعدم التعرض لقرارات الحكم بأي شكل من الأشكال، وضرورة الابتعاد عن أي شيء جدلي، للحفاظ على سجلهما خال من الإنذارات في المباراة، وبالتالي ضمان الظهور في مواجهة الرمثا.

ووفق المعلومات، فإن أبوزمع كان يخطط لإخراج أنداي، منتصف الشوط الثاني، ولكن عدم حسم النتيجة دفع المدرب للإبقاء على هدافه السنغالي، لضمان كامل نقاط المباراة.

ويعول الوحدات كثيرا على عبدالعزيز انداي والعوضات، لتحقيق الفوز على الرمثا، وبالتالي قطع خطوة مؤثرة في الطريق للفوز بلقب الدوري. –(أخبار النجوم)