أبو زمع يخسر كأس لبنان ويبدأ مفاوضة الوحدات.. هبوط فريق الرواشدة والبخيت

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوحدات يبدأ اتصالاته

الرسمية مع أبو زمع

بدأ نادي الوحدات، اتصالاته الرسمية مع المدرب الوطني عبدالله أبو زمع، الذي يتواجد حاليا في لبنان مدربا لفريق الأنصار، سعيا للتشاور بشأن استقطابه لتدريب الوحدات خلال الفترة المقبلة.

وجاءت اتصالات الوحدات مع أبو زمع، بعد إقالة المدير الفني التونسي قيس اليعقوبي.

ووفق المعلومات، فقد جرت مفاوضات متقدمة بين الطرفين، قطعت شوطا طويلا، في انتظار الساعات المقبلة لحسم الأمور.

وكان البعض رشح العمل على استقطاب المدير الفني الحالي لفريق الجزيرة شهاب الليلي الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي.

أبو زمع يخسر الكأس وينهي مشواره مع الأنصار

خسر فريق الأنصار الذي يدربه المدرب الأردني عبدالله أبو زمع، لقب كأس لبنان، بعد خسارته المباراة النهائية أمام فريق العهد بنتيجة 0-1، في المباراة التي جرت أول من أمس، بحضور 18 ألف مشجع.

وبهذه المباراة، يكون مشوار أبو زمع انتهى مع الأنصار؛ حيث حقق المدرب الأردني نتائج لافتة تمثلت باحتلال مركز الوصيف في الدوري والكأس، مع تطور واضح على أداء الأنصار بشهادة المتابعين ووسائل الإعلام اللبنانية.

فريق الرواشدة والبخيت يهبط للدرجة الأولى بالدوري الإماراتي

هبط فريق دبا الفجيرة الذي يحترف في صفوفه اللاعبان الأردنيان يوسف الرواشدة وياسين البخيت، إلى مصاف أندية الدرجة الأولى لكرة القدم بالإمارات.

ولم تشفع نتائج الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي للمحترفين بالإمارات، لفريق دبا من الثبات بدوري المحترفين، بعدما تعادل في آخر مبارياته مع فريق بني ياس بنتيجة 3-3، ليتم الإعلان رسميا عن هبوط الفريق.

وكان البخيت وقع قبل أشهر على كشوفات فريق نادي اتحاد كلباء الإماراتي، للعب في الفريق في الموسم المقبل بالإمارات.

شروط منصور

لحل مشكلة الجزيرة

كشف رئيس نادي الجزيرة السابق سمير منصور، عن شروطه لحل مشكلة الحجز على أموال النادي بقرار المحكمة.

وكشف منصور عن الشروط خلال اللقاء الذي جمعه برئيس النادي الحالي محمد المحارمة، بحضور المدرب التونسي شهاب الليلي. منصور أكد أنه طلب من الجزيرة دفع مبلغ 200 ألف دينار نقدي، على أن يتم صرف بقية المبلغ على شكل شيكات.

الجزيرة كان رافضا هذا الحل، واقترح منح منصور حوالي 150 ألفا على أن يمنحه ورقة للحصول على مستحقاته من اتحاد الكرة، وهو ما رفضه منصور الذي أصر على شروطه، في انتظار الرد النهائي من الإدارة الحالية.

منظر غير حضاري لملعب البترا بسبب حفل إفطار

وجه رياضيون انتقادات لإقامة حفل إفطار، فوق أرضية ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، أول من أمس، ما تسبب في التأثير على أرضية الملعب المزروعة بالعشب الطبيعي، كما حول أرضية الملعب بعد الإفطار لمكان مليء بالنفايات.

وتساءل أشخاص رياضيون شاهدوا الملعب بعد حفل الإفطار، عن الأسباب التي تدفع القائمين على الملعب للموافقة على استضافة حفل إفطار يتسبب في إتلاف أرضية الملعب الذي سبق وأن تم اعتماده من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، مؤكدين أن هناك أماكن أكثر ملاءمة لاستضافة مثل هذه الحفلات التي ألحقت الضرر بالملعب.

نجوم الكرة في بطولة الاستقلال

افتتح نائب سمو رئيسة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية فادي زريقات، بطولة الاستقلال الثانية لخماسي كرة القدم التي تجري على ملاعب أكاديمية عمان اف سي.

وانطلقت أحداث البطولة بمشاركة 8 فرق، تم توزيعها على مجموعتين ليتأهل أول فريقين من كل مجموعة للدور نصف النهائي في البطولة التي من المقرر أن تستمر حتى بعد غد.

وتضم الفرق المشاركة نخبة من نجوم كرة القدم الأردنية؛ حيث يشارك فريق قدامى رابطة اللاعبين الدوليين الذي يضم نخبة من نجوم الجيل الذهبي أمثال مؤيد سليم وأحمد هايل وعلي جمعة ومحمود شلباية وعوض راغب وأشرف شتات ونخبة من الفرق التي ترعاها الشركات الداعمة للرابطة أمثال شركة “ميناتيك” والذي يشرف على تدريبه الكابتن رأفت علي، وأيضا شركة “جوفيكو” الذي يشرف على تدريبه الكابتن أمجد أبو طعيمة، وشركة “اميدايست والروضة” العقارية، كما يشارك أيضا فريقا أبناء الرابطة الذي كان مفاجأة البطولة بأدائه المبشر بمواهب شابة قادمة في المستقبل وفريق شباب الرابطة الذي يضم نخبة من نجوم كرة القدم أمثال شامل صوقار والأخوين سريوة.

كواليس النجوم

• لاعبو أحد فرق المقدمة بدوري المحترفين لكرة القدم، بدأوا يتذمرون من عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية منذ ستة أشهر… لاعبون أكدوا أنهم صبروا على تأخر مستحقاتهم المالية لأسباب عديدة، على أمل أن يصرف النادي جزءا من مستحقاتهم قريبا.

• اتحاد كرة القدم دعا يوم أمس، المدراء الفنيين للمنتخبات الأولمبي والشباب والناشئين، لمناقشة المرحلة المقبلة.. الدعوة جاءت للجلوس مع أمين عام اتحاد الكرة سيزار صوبر والمستشار الفني بلحسن مالوش… المدربون تفاجأوا بدعوتهم بنفس اليوم لحضور الاجتماع.

• التكريم الملكي للراحل الشيخ سلطان العدوان أول من أمس، بحصوله على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، كان مصدر فخر للفيصلاوية خاصة والرياضيين عامة… وسام الراحل سلطان العدوان تسلمه من جلالة الملك عبدالله الثاني، نجله بكر سلطان العدوان.

• اللاعب منذر أبو عمارة ينتظر عرضا خليجيا في الكويت وخارجه، سعيا للعب موسم احترافي جديد.. أبو عمارة احترف الموسم الماضي مع فريق الفحيحيل الكويتي الذي هبط رسميا لمصاف أندية الدرجة الأولى.

• أحد اللاعبين كان حزينا بسبب قيام ناديه باجراء مفاوضات مع لاعبين في أندية أخرى، فيما هو ما يزال ينتظر من النادي صرف مستحقاته المتأخرة.. اللاعب عرف بمفاوضات ناديه مع لاعبين آخرين، من خلال قيام هؤلاء اللاعبين بالاتصال به للاستفسار منه عن مدى التزام الإدارة بدفع مستحقات اللاعبين.

• جمهور أحد الأندية طالب إدارة ناديه، بضرورة التوقيع مع اللاعبين الجدد في مقر النادي، وليس في المقاهي كما حصل أخيرا، حفاظا على هيبة وسمعة النادي.

• أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عادت لتصاب بالإحباط مجددا، بسبب عدم ايفاء الاتحاد بوعوده بمنحهم المستحقات المتأخرة… أندية الاولى اشارت إلى أنها وعدت بتسلم المستحقات الخميس الماضي، قبل أن يتم تأجيل الموعد حتى يوم أمس الأحد، ولكن دون جدوى… أحد أندية الدرجة الأولى كشف عن حجم المعاناة طيلة الموسم، ما دفعه للتفكير بالغاء كرة القدم نتيجة هذا الوضع الصعب.

• نجم فريق الوحدات السابق محمد جمال، يعتبر أحد المرشحين للعودة لتولي مهمة المدير الإداري لفريق الوحدات في المرحلة المقبلة.

• لاعبان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وقعا على كشوفات أحد أندية المحترفين لثلاث سنوات.

• الزميل محمد قدري حسن الذي تعرض لكسر في الكتف، اكتشف مدى شعبيته وحبه عند الوسط الرياضي، عندما انشغل في استقبال الزوار الرياضيين من لاعبين وإداريين ونجوم حاليين وسابقين ومدربين الذين حرصوا على التوافد لزيارته في المستشفى، ناهيك عن الكم الكبير من الاتصالات التي تلقاها لتهنئته بالسلامة… “أبو جمال” يعتبر من الشخصيات الإعلامية الخبيرة والقريبة من الجميع، لدماثة خلقه وتواضعه وعشقه لعمله.

• مجموعة من اللاعبين، يخططون للتوجه إلى اتحاد كرة القدم بشكل جماعي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية، والضغط باتجاه عدم تأخير الدوري أو اللجوء إلى إقامة بطولة خلال فترة التوقف… اللاعبون لم يحسموا آلية توجههم إلى الاتحاد، أو كيفية ايصال الرسالة، بانتظار مزيد من التشاور وفق حديثهم.

• لاعب فريق شباب العقبة لكرة القدم خلدون الخوالدة، ينتظر أن يكون سافر يوم أمس إلى البرازيل لقضاء إجازة هناك برفقة زوجته البرازيلية.. الخوالدة يعتبر من اللاعبين المؤثرين في مسيرة فريق شباب العقبة، حيث لعب دورا مهما في تحقيق نتائج ايجابية خلال بطولتي الدوري والكأس.. إلى ذلك، غادر محترفا فريق شباب العقبة ماركوس ومايكل عائدين إلى بلديهما، بعد انتهاء ارتباطهما بالنادي.

• مدرجات ستاد الحسن باربد، على موعد مع حضور جماهيري كبير من مشجعي فريق نادي الرمثا في المباراة التي تجمع الفريق مع الوحدات بالكأس اليوم.. جمهور الرمثا بدأ يعود للمدرجات ليؤكد أنه أحد أكبر الجماهير في الأردن.