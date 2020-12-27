أبو زمع يرفض طلب الجماهير بإحضار “الكنافة”

عمان – الغد – رفض المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله ابو زمع، طلب عدد من الجماهير، احضار الكنافة والحلويات إلى تدريب يوم أمس، احتفالا بلقب دوري المحترفين الذي بات على أبواب النادي. وجاء رفض

أبو زمع مطلقا لهذا التصرف، على اعتبار أن الدوري لم يحسم رسميا، وأن مثل هذا التصرف قد يزرع الثقة الزائدة عند اللاعبين، الأمر الذي قد يؤثر على الاداء والنتائج في المباريات المقبلة، مجددا أن الدوري لم يحسم رسميا، وأن باب المفاجآت ما يزال مفتوحا. وشرح أبو زمع للاعبيه في تدريب الفريق الذي جرى يوم أمس، أن عددا من محبي النادي، وبعد تعثر فريق الجزيرة المنافس أمام السلط، طلبوا من النادي احضار الحلويات للملعب في تدريب يوم أمس احتفالا بالدوري، وهو ما رفضه جملة وتفصيلا، على اعتبار أن الأمور لم تحسم رسميا، وعلى اللاعبين مواصلة العطاء بنفس القوة والعزيمة. وكان عدد من جماهير الوحدات، عرضوا على النادي حضور تدريب يوم أمس، لتوزيع الكنافة على اللاعبين، كون الجزيرة الذي تعثر هو المنافس الوحيد للوحدات في هذا الدوري. – (أخبار النجوم)