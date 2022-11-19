أبو زمع يستدعي 31 لاعبا  للالتحاق بتدريبات منتخب سن 23 

عمان – الغد- اعلن المنتخب الوطني ت 23، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 31 لاعبا استعدادا لتجمعه الأول، والذي يقام خلال الفترة من 21 – 30 تشرين الثاني الجاري.

وضمت القائمة: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، محمد عياد، عمار توهان، دانيال عفانة، معتصم الجعبري، عامر جاموس، عون المحارمة، وسيم الريالات، زيد زيادة، فيصل أبو شنب، أحمد صبرة، محمد هشام، مالك علان، ليث أبو رحال، ماهر الشحري، بهاء الشملتي، هايل الذيابات، بشار الذيابات، هاشم بني خالد، أحمد سعادة، سيف الدين البشابشة، جعفر المحسيري، مهند العرامشة، هيثم البدندي، موسى العمري، مجد الزايد، محمد بدوي، محمد أبو طه، عارف الحاج محمد، عبدالرحمن أبو دقر.

وأكد المدرب أبو زمع أن القائمة ضمت اللاعبين ضمن الفئة العمرية المستهدفة (مواليد 2001-2002)، على ضوء المتابعة المتواصلة رفقة جهازه الفني لدوري الدرجة الأولى، ومباريات دوري المحترفين خلال الفترة الماضية.