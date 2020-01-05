أبو زمع يستقيل.. “الشرطة” معجب بأناقة “القويسمة”..فهد إلى قطر

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الخلايلة يلتحق بتدريبات الفيصلي وتساؤلات حول هوية المساعد

التحق المدرب فراس الخلايلة بالجهاز الفني لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم، حيث انضم إلى خالد لافي في الاشراف على تدريب الفريق.

وجاء انضمام الخلايلة، عقب اعفاء المدير الفني راتب العوضات.وبدأت جماهير الفيصلي بالتساؤل حول هوية المدرب المساعد الذي سيتولى العمل برفقة المدير الفني شهاب الليلي، في ظل بروز عدة أسماء.

وتتحدث المعلومات، عن مفاتحة المدرب عدنان عوض الذي أبدى تحفظه بالعمل مساعدا، فيما يرشح البعض خالد سعد المقرب من الليلي، وربما حسونة الشيخ.

كما يرشح البعض استمرار خالد لافي وفراس الخلايلة، في انتظار إعادة ترتيب الجهاز الفني بعد وصول المدرب التونسي.

فهد اليوسف يغادر إلى قطر

غادر المحترف السوري في فريق نادي الوحدات لكرة القدم فهد اليوسف، عمان يوم أمس، في زيارة خاطفة إلى العاصمة القطرية الدوحة. ولم يشارك فهد في مباراة فريقه الوديتين أمس، بسبب سفره الذي لن يتعدى الـ48 ساعة، والذي جاء بسبب رغبته في تجديد اقامته في الدوحة. ويرافق فهد فريق الوحدات يوم غد الثلاثاء، رحلته إلى الامارات، لاقامة معسكر تدريبي.

صوقار ينتقل للأنصار اللبناني.. وصوقار “الكبير” في قطر

اقترب المحترف الأردني في صفوف فريق نادي بهلاء العُماني لكرة القدم شامل صوقار، من الانتقال إلى فريق نادي الأنصار اللبناني، لخوض تجربة جديدة.

وجاء استقطاب الأنصار لصوقار، في ظل المستويات الفنية الجيدة التي قدمها اللاعب، أثناء احترافه في فريق السلام زغرتا اللبناني، قبل انتقاله للاحتراف في سلطنة عُمان.

إلى ذلك يتواجد المدرب نهاد صوقار “والد شامل”، في قطر، للاشراف على ورشة تدريبية لفرق الفئات العمرية.

أنس ينتظر أمواله المصادرة في طهران ويلتحق بالمريخية

غادر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنس بني ياسين يوم أمس الأحد عمان، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، للالتحاق بتدريبات فريق نادي المريخية أحد أندية الدرجة الثانية.

وخضع أنس لاختبارات طبية في المريخية، يوم الخميس الماضي، قبل أن يعود إلى عمان في اليوم التالي، للانتهاء من بعض التفاصيل الخاصة، ومن ثم الالتحاق مجددا بالفريق القطري، تمهيدا للتوقيع ومن ثم الالتحاق بتدريبات الفريق.

إلى ذلك، كشف مصدر مقرب من بني ياسين، أن اللاعب عاد من العاصمة الإيرانية طهران، بدون أن يحمل المبلغ المالي الذي حصل عليه من نادي فولاذ الإيراني، حيث تمت مصادرة المبلغ في مطار طهران.

وتفيد المعلومات، أن أنس كان يصطحب معه مبلغ 48 ألف دولار، عندما كان يهم بمغادرة طهران، قبل أن توقفه السلطات الإيرانية، بداعي أنه يريد إخراج مبلغ يفوق المبلغ المسموح بإخراجه.

مصدر مقرب من أنس، أكد أن اللاعب لم يكن قادرا على ارسال الأموال إلى الأردن، بسبب العقوبات المفروضة على إيران، ما دفعه للتوجه إلى النادي لاستشارته، في ظل معرفة اللاعب أن هناك مبلغا محددا يمكن فقط اصطحابه في المطار أثناء الخروج من إيران.

نادي فولاذ الإيراني الذي كان يحترف فيه أنس، منح اللاعب كتابا رسميا، يثبت أن المبلغ الذي يملكه، هو من مستحقاته في النادي، ليتوجه بني ياسين إلى المطار، قبل أن يشهر كتاب النادي الذي لم تعترف به السلطات الإيرانية التي بادرت إلى ايقاف اللاعب، قبل أن يتدخل سمو الأمير علي بن الحسين في الموضوع. وتفيد المعلومات، أن السلطات الإيرانية صادرت المبلغ المالي الذي كان بحوزة أنس، في انتظار الافراج عن هذا المبلغ، وعن ما تبقى للاعب من مستحقات مالية.

اجواء ايجابية في عشاء الفيصلي ووعود بصرف المستحقات

شهد حفل عشاء لاعبي فريق الفيصلي الذي اقيم في مقر النادي أول من أمس، اجواء ايجابية وأسرية، خاصة بعد انضمام لاعبين جدد أمثال سعيد مرجان والعاجي زاكري.

حفل العشاء شهد وعدا من الإدارة للاعبين، بالعمل على صرف جزء من مستحقاتهم قبل المباراة المقبلة أمام الكويتي الكويتي يوم 14 الحالي، ضمن منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا.

وتشهد تدريبات الفيصلي بشكل شبه دائم، تواجدا لرئيس النادي بكر العدوان، الحريص على تحفيز اللاعبين، والشد من أزرهم، قبيل المشاركات المقبلة.

بدورهم كشف اللاعبون خلال احاديثهم، عن ادراكهم لأهمية المشاركة الآسيوية، ودورها في رفع ايرادات النادي المالية، إلى جانب دورها في تعزيز انجازات النادي في المستويات الخارجية.

أبو زمع يقدم استقالته رسميا من عمله

قدم المدرب عبدالله أبو زمع يوم أمس الأحد، استقالة رسمية من عمله في أمانة عمان الكبرى. وجاءت استقالة أبو زمع من الأمانة لأسباب خاصة، تتعلق برغبته بإعادة ترتيب شؤونه. ويعمل أبو زمع حاليا مديرا فنيا لفريق الوحدات، حيث يبحث عن تحقيق العديد من الإنجازات خلال مهمته، خاصة الظفر بلقب دوري المحترفين.

ملعب القويسمة يستضيف لقاء الشرطة العراقي والشباب السعودي

يستضيف ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، مباراة فريقي الشرطة العراقي والشباب السعودي لكرة القدم، التي تقام يوم 20 الشهر الحالي في مباراة إياب دور الثمانية ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال. وجاءت هذه الاستضافة بناء على طلب نادي الشرطة، الذي اختار القويسمة، ليقينه بجاهزية الملعب وجماله وأناقته لاستضافة مثل هذه المباراة. وخاطب الاتحاد العربي لكرة القدم، الاتحاد الأردني، لتأمين اقامة المباراة في القويسمة. وأكد الشرطة العراقي، أن جاهزية ملعب القويسمة الدائمة، دفعت النادي لطلب اللعب على ارضية الملعب الذي وصفه العراقيون بالأنيق.

الشرطة يلتقي الفيصلي والسلط وشباب الأردن

أنهى فريق نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، ترتيب مبارياته في المعسكر التدريبي الذي يبدأه في عمان اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، استعدادا لملاقاة فريق الشباب السعودي يوم 20 الحالي بالبطولة العربية.

الشرطة ووفق البرنامج الذي اعلنه، سيلتقي الفيصلي يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يلتقي السلط يوم 13 الحالي، ومن ثم لقاء فريق شباب الأردن يوم 17 الحالي.

محمد مصطفى الأقرب للجزيرة

بات لاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم المنتهي عقده محمد مصطفى، قريبا من فرق الجزيرة، بعد الاتصالات التي جرت معه في اليومين الأخيرين. وكاد الطرفان أن يصلا إلى اتفاق نهائي، إلا أن نقطة الخلاف كان بتسلم مقدم العقد قبل اجراء انتخابات الادارة يوم الجمعة المقبل، على أمل تذليل الأمور قريبا.

الجزيرة يسعى أيضا لضم اللاعبين يوسف النبر وزيد أبو عابد، في انتظار مزيد من المفاوضات لحسم الموضوع الذي يتوقع أن يتضح قبيل مغادرة الجزيرة إلى الإمارات يوم السبت المقبل، لخوض معسكر تدريبي هناك، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

تدريب الفيصلي 14×14

شهد تدريب فريق الفيصلي لكرة القدم أول من أمس، إجراء تقسيمة ضمت 14 لاعبا في كل فريق، حيث تم إجراء هذه التقسيمة على نصف ملعب فقط. وأراد الجهاز الفني من هذه الحركة، اشراك جميع اللاعبين في اللعب، في ظل برودة الطقس، إلى جانب تخفيف الحمل عن اللاعبين. هذا التدريب شهد الظهور الأول للاعب سعيد مرجان الذي استقبله زملائه بحرارة، كما شهد مشاركة اللاعب العاجي زاكري.

الحسين إربد يفاتح الباشا ويسعى لمحترف من بنين

فاتح نادي الحسين إربد، لاعب فريق الوحدات محمد الباشا، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.

وجرت مفاوضات بين الطرفين، قبل أن يصطدم الحسين إربد بارتفاع مطالب الباشا المالية، الأمر الذي دفع النادي للتريث أملا في تخفيض قيمة مطالب اللاعب.

الباشا الذي وضعه الوحدات على قائمة الاعارة، يفضل التريث في الخروج من الوحدات، لحين حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، حيث يخشى اللاعب في حال انتقاله لفريق آخر، أن يتأخر الوحدات في دفع مستحقاته.

إلى ذلك، فاتح نادي الحسين إربد محترفا من بينين، يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي. ولم يتوصل النادي إلى اتفاق نهائي حتى الآن مع المحترف، في انتظار مزيد من المفاوضات مع اللاعب البينيني، أو اللجوء لمفاوضة لاعب آخر في حال لم تنجح المفاوضات.

بطولة “طاولة” في الزرقاء

اختتمت، أول من أمس فعاليات بطولة المرحوم حازم الخطيب الأولى لكرة الطاولة، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع لجنة الزرقاء لكرة الطاولة في محافظة الزرقاء.

وفاز اللاعب أحمد هاشم بلقب فئة البراعم، ومحمود أبو بكر بفئة الناشئين، وعرار الخوالدة بفئة الشباب، وعمر الخوالدة بفئة الرجال ومحمد أبو فرحة بفئة القدامى، وخليل أبو حويلة بفئة الرواد. كما شهدت البطولة دعوة نجم كرة الطاولة من محافظة عجلون عمر الزغول، الذي لعب مباراة استعراضية قبل تكريمه، تقديرا لدوره وتعاونه الدائم.

وشارك في البطولة 86 لاعبا من أبناء المجتمع المحلي ومن مختلف الفئات العمرية، وأشرفت على تنظيمها لجنة الزرقاء لكرة الطاولة، بالتعاون مع “جمعية نشامى بورين”.

وفي الختام قام راعي البطولة المهندس محمد عمران البوريني بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وقدم رئيس جمعية “نشامى بورين”، ورئيس لجنة الحكام باتحاد كرة الطائره العقيد المتقاعد وليد النجار، ورئيس لجنة الزرقاء لكرة الطاولة نعمان عيد، ومدير عام البطولة أحمد عواد الزيود، الدروع التقديرية على الجهات الداعمة والمشاركة التي أسهمت بإنجاح البطولة، وأشرف على البطولة كلا من: محمد الزيود وعطالله الخلايلة وعمر أبو عياش ورياض البوريني وأحمد عواد الزيود وثائر البوريني وزكريا النجار وبسام القاسم.

كواليس النجوم

• فريق الوحدات لكرة القدم حقق يوم أمس فوزين على فريقي الحسين إربد بنتيجة 3-1، وعلى سحاب بنتيجة 1-0، في المباراتين الوديتين اللتين اقيمتا على ملعب النادي… اللاعب يزن عرب غاب عن المباراتين بسبب وعكة صحية.. لاعبو الوحدات حصلوا على استراحة اليوم، بانتظار سفرهم غدا إلى معسكر الامارات.

• أندية الجزيرة والوحدات والرمثا التي تستعد لمعسكرات تدريبية خارجية في الإمارات، طلبت توضيح الصورة أمام اتحاد كرة القدم والجماهير، بأن هذه المعسكرات التدريبية هي عبارة عن استضافة من أندية وشخصيات وداعمين، ولن تكلف صناديق الأندية مبالغ مالية.. هذا التوضيح جاء للتأكيد على أن صناديق الأندية مثقلة وتعاني، وأن هذه المعسكرات لا تعكس صورة وواقع تلك الأندية.

• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، حذر لاعبين من لاعبي فريقه لكرة القدم، من التواجد في أماكن مشبوهة لا تليق بنجوم معروفين يلعبون في أندية محلية محترفة.. النادي وجه هذه الرسالة للاعبين بشكل غير مباشر، بعد وصول معلومات حول تواجدهما في أماكن لا تليق بسمعتهما.

• فريقا الرمثا والحسين إربد لكرة القدم، يلتقيان وديا عند الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم الإثنين، في مباراة ودية تجرى على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.. الفريقان كثفا من مبارياتهما الودية في الوقت الحالي، استعدادا لبطولة الدرع التي تبدأ يوم 28 الحالي… فريق الحسين إربد خسر يوم أمس امام فريق الوحدات بنتيجة 1-3، في المباراة التي جرت على ملعب الوحدات بغمدان.

• نجوم في كرة القدم الأردنية، تابعوا قيمة الجوائز التي حصل عليها لاعبو فريق النصر السعودي، بعد فوزه بكأس السوبر أول من أمس.. لاعبونا بدوا مذهولين بقيمة المكافآت التي وصلت إلى عشرات ملايين الريالات للاعبي فريق النصر، فيما هم يكافحون بحثا عن رواتبهم الشهرية المتأخرة وفق ما تحدث به أحد النجوم خلال مطالعته لقيمة مكافآت لاعبي النصر.

• المدرب في النادي الأهلي اشرف شتات، أعلن مغادرة عمله في النادي بعد عدة سنوات أمضاها في النادي.