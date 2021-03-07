أبو زمع يطلب تجديد عقد لاعبين ومعسكر في تركيا

عمان – الغد – ينتظر المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله ابو زمع، رد اللجنة المؤقتة على طلبه باقامة معسكر تدريبي في تركيا، استعدادا للمشاركة في دوري ابطال آسيا.

وكشف ابو زمع عن تقديم كتاب رسمي للادارة، لطلب اقامة المعسكر في تركيا، أو البحث عن بديل لرفع درجة جاهزية الفريق الذي تنتظره مشاركة قوية.

ابو زمع طلب من اللجنة المؤقتة ايضا، تجديد عقد اللاعبين صالح راب ويزن ثلجي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، أو لمدة موسم ونصف.

وجاء طلب المدرب في ظل انتهاء عقد راتب وثلجي في منتصف الموسم الكروي الحالي، اي بعد نهاية مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.

كما طالب ابو زمع، بتوقيع اللاعب مهند طه على عقد لمدة 5 سنوات، بعد تالقه اللافت في التدريبات والمباريات الأخيرة.