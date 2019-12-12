“أبو صعيليك” يثمن صرف جزء من رصيد التعطل للمشتركين بالضمان

عمان- الغد– ثمن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك توجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمتمثل في التطبيق الفعال لمواد القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي والذي دخل حيز التنفيذ من خلال صرف جزء من رصيد التعطل للمشتركين ، قائلا” ان من شأن هذه الخطوة ان تساهم نسبيا” في دفع عجلة النمو الاقتصادي و التخفيف من الظروف المعيشة للمواطنين.

و ذكر ابو صعيليك ان حجم موجودات رصيد بدل التعطل تبلغ ٣٣٢ مليون دينار تشكل حصة الاردنيين منها ما نسبته ٨٢٪؜.

و شدد ابو صعيليك على ضرورة قيام الحكومة بقياس اثر حزم التحفيز الاقتصادي التي تم اطلاقها و الاستمرار في اجراء المزيد من الاصلاحات الاقتصادية التي تصب في مصلحة زيادة النمو الاقتصادي عبر دراسة تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات و تقليل كلف الطاقة التي ما زالت تشكل عقبة رئيسة في وجه الاستثمار.

و تسأل ابو صعيليك عن جدوى وجود سوق حرة في منطقة العبدلي مخصصة لغير الاردنيين داعيا” لدراسة الاثر المالي لوجود هذه السوق