أبو صعيليك يدعو الحكومة لإجراءات اقتصادية وقائية عاجلة

عمان – الغد- دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابو صعيليك الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية وقائية عاجلة لدعم استمرارية النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات الإنتاجية التي بدأت أعمالها يشوبها التراجع نتيجة تداعيات وباء كورونا.

وقال ابوصعيليك في بيان اصدره اليوم، انه في ظل الظروف التي يمر بها العالم و بلدنا الحبيب والذي ادى الى تراجع النشاط الاقتصادي و توقف بعض الانشطة مما نتج عنه تراجع الدخل و تكبد المواطن كلف اضافية بسبب تجهيزات وتدابير الوقاية الشخصيىة التي اصبح من الضروري على المواطن توفيرها لمواجه انتشار فايروس كرونا، فانه اصبح من الواجب اتخاذ اجراءات اقتصادية لمواجه هذا الاثر جنبا” الى جنب مع اجراءات الرعاية الصحية التي تقوم بها الحكومة، و عليه فانني اطالب الحكومة بما يلي :-

1- ان يقوم البنك المركزي استنادا الى الصلاحيات الممنوحه له بموجب القوانين النافذه بعمل خطة لتخفيض كلف التمويل و الزام جميع البنوك بتأجيل اقساط القروض للافراد و الشركات المستحقة لغاية 30-6 واقتصار الفائدة على كلف الاموال للبنوك وبحيث تؤجل هذه الاقساط الى نهاية مدة التمويل الممنوحة من البنوك.

2- قيام البنك المركزي بحث البنوك على منح تسهيلات قصيرة الاجل مؤقتة لعملاء الشركات لديها و بنسب التزام منخفضه لتمكين الشركات من الالتزام بدفع رواتب لموظفيها و تخصص لهذه الغاية فقط

3- تأجيل فواتير الكهرباء للمواطنين و للقطاعات الاقتصادية المتأثرة عن شهر اذار و نيسان الجاري و توزيعها بالتساوي على مدة 12 شهر تبدأ من النصف الثاني من هذا العام

4- تجميد اجراءات ملاحقة المتعثرين لمدة ستة شهور لمنحهم فرصة لتصويب اوضاعهم ضمن شروط يتم الالتزام بها

5- تأجيل اقتطاعات الضمان الاجتماعي للافراد والشركات لشهري اذار ونيسان دون غرامات و توزيعها بالتساوي على مدة 12 شهر تبدأ من النصف الثاني من هذا العام

6- دعم مزارعي وادي الاردن و خاصة لدى صندوق الاقراض الزراعي

7- اعفاء جميع المواد والسلع التي المتعلقة بتدابير الحماية من انتشار الفيروس من الضريبة العامة على المبيعات

8- استبدال الية تحصيل ضريبة المبيعات لتصبح عن القبض و ليس البيع او الاستحقاق

9- اصدار تعليمات بمنح مرونة في تطبيق قوانين العمل و اجراءات التفتيش على الانشطة الاقتصادية بما لا يخل يمنظومة الصحة و السلامة العامة

10- وقف التداول في بورصة عمان حتى نهاية جلسة التداول اذا انخفض المؤشر العام اليومي اكثر من 3 %

11- عمل فريق طوارىء للقطاعات الصناعية و التجارية والاقتصادية بهدف المحافظة على سلسلة التزويد و التوريد و تكثيف الرقابة على الاسعار

كما انني احث ابناء وطننا مالكي العقارات النشامى اصحاب الفزعة بالتسهيل على المستأجرين و تأجيل او تخفيف الاقساط بشكل مرن.

وفي الختام اسأل الله تعالى ان يحفظ بلدنا و شعبنا و مليكنا و كل شعوب الارض من كل مكروه وان يكتب السلامة للجميع انه سميع مجيب الدعاء