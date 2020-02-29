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أبو صعيليك يطالب الحكومة بتحديد سقف سعري للكمامات

منذ 59 دقيقة

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عمان- الغد- طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير ابو صعيليك الحكومة بتحديد سقف سعري للكمامات بكافة انواعها وذلك اثر ارتفاع اسعارها في السوق بشكل كبير و زيادة فرق التفتيش على اماكن البيع لضبط الممارسات البشعة وحالات الاحتكار التي تستغل حاجة المواطنين.

وقال ابو صعيليك ان قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 يتيح للحكومة تسعير بعض المستلزمات الطبية وفقا” لمقتضيات المصلحة العامة.

واشاد ابو صعيليك بجهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تسابق الزمن لتأهيل مصانع اردنية بحيث تكون قادرة على الانتاج وفق اسسس ممارسات التصنيع الجيد (GMP) بهدف ضمان تصنيع كمامات طبية ذات جودة عالية متوقعا” ان تفرغ المؤسسة من ذلك خلال ايام مما يتيح توفير كميات اضافية ويضع حدا” لحالات المبالغة بالاسعار

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