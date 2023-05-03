أبو طعيمة: تمنيت إقامة بطولة الدرع من مجموعتين وتنويع الملاعب

يحيى قطيشات

عمان- أكد المدير الفني لفريق سحاب أمجد أبو طعيمة، أن إقامة بطولة الدرع من مرحلة واحدة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ليس من مصلحة اللاعبين، في ظل عدم اكتمال التحضيرات الفنية والبدنية للأندية التي بدأت استعداداتها للموسم المقبل متأخرة، معتبرا أن الملعب لم يعد آمنا للاعبين بسبب سوء الأرضية، ومن خلال التجربة السابقة، فإن الإصابات قد تداهم اللاعبين مع زيادة عدد المباريات، ودخول التدريب الخاص مع العام بسبب ضيق الوقت.

وقال “إن الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في البطولة كانت تمني النفس بإقامة البطولة على ملاعب ذات عشب طبيعي، والاستفادة من ملاعب البترا والحسن والسلط، للتخفيف على ملعب الأمير محمد، والتقليل من احتمالية إصابات اللاعبين، وصولا لأفضل التحضيرات الفنية والبدنية للفرق حتى تصل لجاهزية أكبر، وهذا يخدم منظومة الكرة الأردنية”.

وأضاف أبو طعيمة، الذي يعد من أبرز المدربين المحليين، وقاد فرقي الجزيرة والحسين إربد في المواسم الماضية، ويملك فكرا فنيا عاليا، في حديث لـ”الغد”، أنه كان يتمنى على اتحاد الكرة إقامة بطولة الدرع من مجموعتين، وهذا أيضا فيه زيادة على عدد المباريات، وأن الهدف من بطولة الدرع بالنسبة لسحاب هو التحضير والاستعداد للمشاركة في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.

وحسب نظام البطولة، تقام منافسات “درع المئوية” بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب، الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل فريق 11 مباراة خلال البطولة.

وتطرق أبو طعيمة لصعوبة التعاقدات مع اللاعبين في الفترة الحالية بسبب تواجد عدد كبير خارج الأردن والاحتراف في دوريات عربية مختلفة، وأن اللاعبين المحترفين في الخارج يطلبون فترة لتحديد موقفهم من التوقيع لأندية أردنية أو الاستمرار في رحلة الاحتراف.

وبين أبو طعيمة، أن تدريبات الفريق تشهد حاليا مشاركة 9 لاعبين وحارسين فقط، إضافة إلى لاعبي الفئات العمرية الشباب، وهم الذين تم التعاقد معهم حديثا؛ وليد عصام، منذر الزعبي، رواد أبو خيزران، خالد الردايدة، إضافة الى اللاعبين الذين كانوا مع سحاب الموسم الماضي؛ حسام أبو سعد، أحمد هشام، أحمد ياسر، محمد الرازم، وأحمد العيساوي.

وأضاف “أن الفريق يعاني من نقص في مراكز عدة، ويسعى الجهاز الفني، بالتنسيق مع إدارة النادي، لاستقطاب مجموعة من اللاعبين في مراكز مختلفة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع فتح فترة القيد الأولى، وأن الفريق يسعى لتعزيز صفوف الفريق بـ3 لاعبين محترفين، حيث سيتم اختبارهم في بطولة درع الاتحاد قبل التعاقد معهم بشكل رسمي”.

وتمنى أبو طعيمة على جماهير فريق سحاب الأصيلة، دعم اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ورفع معنوياتهم وتشجيعهم في منافسات بطولة الدرع، وصولا لبناء فريق مميز في منافسات بطولتي الدوري والكأس.