أبو طه يفوز بجائزة أجمل هدف عن شهر تموز

عمان -الغد – فاز لاعب الوحدات مهند أبو طه، بجائزة “أفكو” لأجمل هدف في دوري المحترفين، عن شهر تموز (يوليو) الماضي، بعد أن حصد (80 %) من أصوات الجماهير، مع إغلاق باب التصويت.

وتفوق هدف أبو طه في مرمى الجزيرة، وفقاً لتصويت الجماهير الذي استمر (15) يوماً، بفارق كبير عن أقرب المنافسين، حيث نال هدف سالم العجالين لاعب الفيصلي في مرمى شباب العقبة نسبة تصويت بلغت

(10 %)، مقابل (5 %) لسند جعارة لاعب سحاب بهدفه في مرمى معان، وعلي عزايزة من الرمثا أمام معان أيضاً (3 %)، إلى جانب (2 %) لمحمد الحسنات لاعب شباب العقبة في لقاء الوحدات.

وتسلم أبو طه أول من أمس درعا تقديرية مقدمة من “أفكو” إلى جانب جائزة نقدية، بانتظار ترشيح أجمل خمسة أهداف بالدوري لشهر آب (أغسطس) الحالي، مطلع الشهر المقبل.

يذكر أن جائزة “أفكو” لأجمل هدف في الشهر، تأتي وفقاً لتصويت الجماهير على قائمة أولية تضم أجمل خمسة أهداف، يتم ترشيحها من لجان فنية مختصة جرى تشكيلها الشهر الماضي وتنعقد بشكل أسبوعي.

ويرأس المدرب العام للمنتخب الوطني الأول أحمد عبدالقادر، اللجنة الفنية المختصة بترشيح أجمل الأهداف للجماهير، إلى جانب عدة جوائز فردية أخرى سيعلن عنها لاحقاً، وتضم اللجنة: المدرب إسلام ذيابات، المدرب صالح دغش، الإعلامي عوني فريج، والإعلامي أحمد الخلايلة.

وتأتي جائزة “أفكو لأجمل هدف” ضمن خطة الاتحاد لزيادة تفاعل الجماهير مع البطولات، ما يرفع من مستوى الحافز والتنافس الإيجابي بين اللاعبين والفرق بشكل عام