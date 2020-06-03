أبو عابد .. “بلدوزر” الكرة الأردنية و”مهندس” الألعاب وعنوان الإنجاز للفيصلي والمنتخب

محمد عمّار

عمان – لم يدر في بال “الفتى الموهبة” جمال أبوعابد، أن ذهابه برفقة اصدقائه، لمشاركتهم المباراة الودية لفريق مدرسة عمر بن الخطاب الشاملة، وهو ابن 14 ربيعا، أنها ستنقله إلى النجومية وقلعة “الزعيم” الفيصلاوي الكروية، حين توقع بعد عودته إلى بيته عقب انتهاء تلك المباراة، أن رحلته مع المدرسة والكرة قد انتهت، وعليه الذهاب لمساعدة والده في البحث عن “لقمة العيش”، لكن حضور رئيس النادي الفيصلي الراحل مصطفى العدوان تلك المباراة، أعلن عن البداية الكروية الحقيقية لجمال أبو عابد، عندما أوعز العدوان للمدرب الراحل جمال شلبية، بالبحث عن الموهبة الكروية التي كانت تتخذ من جبل الحسين ملاذا لموهبتها، ليضطر وقتها الراحل شلبية الذهاب إلى المدرسة للبحث عن “الفلتة” الكروية أبو عابد، فنقل جمال أبو عابد من المدرسة إلى رحاب التألق والفرح، وقام بتسجيله في صفوف فرق الفئات العمرية للنادي الفيصلي، لتبدأ رحلة “البلدوزر” إلى عالم النجومية في الكرة الأردنية.

الانطلاقة الحقيقية

بدأ أبو عابد يطارد حلمه في الفيصلي، وسط إشادة من المدربين والمتابعين بولادة نجم كبير، رغم صغر سنه، وفتح له المجد ذراعيه، موازنا بين مسيرته التعليمية التي قادته إلى كلية المجتمع العربي لدراسة إدارة الأعمال، ومعشوقته “المستديرة” التي ارتبط بحبها وسحرها، واعطاها فأعطته أضواء النجومية، ووجد في الكليات ضالته الكروية، حيث دوري الكليات الذي كان يعتبر “الرديف” بعد دوري الدرجة الأولى آنذاك، حيث كانت الكليات تزخر صفوف فرقها بلاعبي الأندية الممتازة، وسط متابعة جماهيرية لافتة، فتجد ابراهيم سعدية وجمال أبو عابد وعماد أبو حية يلعبون لفريق الكلية، وفي الفترة المسائية يتواجه أبو عابد ضد سعدية في المباراة المسائية مع أنديتهم، حتى أن دوري الكليات كان يتابع في الصحافة بما يوازي دوري الدرجة الأولى وقتها (الممتازة حاليا).

وعن تلك المرحلة، يقول أبو عابد: “تم تكليفي ذات مرة بمراقبة غسان بلعاوي في مباراة كلية عمان مع الكلية العربية التي كان يلعب لها بلعاوي، ورغم محبتي له على الصعيد الشخصي، إلا أنني غفلت عنه مرتين، ما كلفنا خسارة المباراة 1-2، وقصص دوري الكليات لا تنتهي، وكان لي حضور مميز في دوري الكليات وكذلك النجم سعدية”.

البلدوزر .. صانع الألعاب

“البلدوزر”، الذي قارع الكبار والنجوم العتاولة في صفوف النادي الفيصلي منذ العام 1978، تم الزج به في صفوف الفريق الأول في موسم 1981، بديلا للرهوان ابراهيم مصطفى الذي تعرض للإصابة، وللمصادفة كان مدرب الأهلي الراحل مظهر السعيد يرتب لاستقطاب الموهبة الفذة أبو عابد إلى الأهلي، إلا أن توليه مهمة التدريب للفيصلي وقتها، أبقت أبوعابد في صفوف الأزرق، لينطلق بعدها أبو عابد إلى رحلة التألق والتميز والحضور الميداني والقيادة الواعية للفريق.

أبو عابد بعرف بالقائد الميداني الفذ للفيصلي، الذي واصل العطاء رغم تقدمه بالعمر حتى العام 2000، ولم يبتعد عن أي مباراة لفريقه سوى نصف موسم 1986، إثر اصابة بالقناة المغبنية، فيما كان المدرب يبني خطة الفريق والأداء على الحضور الذهني والبدني لأبو عابد “ماكينة” الأهداف رغم عشقة لصناعتها، فعرف أبوعابد بمجهوده الوافر، ونضوجه الفكري وقدرته البارعة على صناعة الألعاب، والتسديد القوي من خارج المنطقة.

31 لقبا مع الفيصلي

إنجازات أبو عابد انطلقت في الموسم الأول لمشاركته الفيصلي في العام 1981، عندما حل الفريق وصيفا لبطل الدوري “الرمثا”، لتبدأ رحلة القطاف بعدها، فحقق أبو عابد لقب الدوري مع الفيصلي 9 مرات وذات الرقم في بطولة كأس الأردن، و8 مرات بطولة كأس الكؤوس، فيما نال مع الفريق 5 بطولات لدرع الاتحاد.

صانع العاب وهداف

رغم ولعه بصناعة الألعاب واعداد اللمسة قبل الأخيرة، إلا انه كان يعمل على استثمار اشباه الفرص، وكان صاحب قدم قوية وذهبية، وغالبا ما كان يسجل من تسديدات طائرة، ومن كرات بعيدة، بصواريخ لا تصد ولا ترد، والتاريخ ما يزال يذكر هدف أبو عابد في مرمى العراق في العام 1986 الذي جاء بكرة صاروخية.

أبو عابد سجل للفيصلي 70 هدفا، فكان في كل موسم يسجل، وسجل في موسم 1983 هدفا واحدا، قبل أن يصعد المؤشر البياني للتسجيل رويدا رويدا حتى العام 1997، حيث سجل 8 أهداف، وهو ذات العدد في الموسم الأخير له مع فريقه في العام 1999، قبل أن يعلن عقبها اعتزاله اللعب.

أبو عابد.. عربيا

لم يبق اسم أبو عابد، حديث الذكريات الوطنية فحسب، وانما صاغ حلمه نحو الحضور العربي، ليكون أكثر لاعب أردني يشارك في البطولات العربية، فشارك في 5 مرات في نهائيات أبطال الكأس، وخاض خلالها 20 مباراة، وكان الإنجاز الأبرز لأبو عابد والفيصلي، حصول الفريق على وصيف نسختي 1966 ونسخة 2000 والتي حقق من خلالها الفيصلي وصيفة لبطولة النخبة العربية.

أبو عابد.. وأصحاب الفضل

في حقبة أبو عابد التاريخية للفيصلي، كانت هناك قامات تدريبية وطنية، كان لها فضل على مسيرة أبو عابد في الملاعب، فكانت أول القامات الرياضية التدريبية، الراحل مظهر السعيد الذي حاول استقطاب أبو عابد للأهلي، بيد أن مظهر السعيد هو الذي انضم للفيصلي، ليجد ضالته في النجم الذي لا يشق عليه غبار، كذلك من أصحاب الفضل في البدايات مكتشفه الأول الراحل جمال شلبية، والمدرب محمد البردويل، ثم المدرب الراحل محمد أبو العوض بعد انضمامه لتدريب الفيصلي، فكان كذلك علامة فارقة، وجاء الدور على الراحل عدنان مسعود الذي كان يولي اهتماما كبيرا بأبو عابد، وختم أبو عابد مسيرته مع النادي باشراف المدرب أحمد حسن، فيما أشرف على تدريب أبو عابد مع المنتخب الوطني توني بانفليد، سانتا روزا، انجونوفيبتش والراحل عزت حمزة.

ارقام لن تتكرر

على صعيد مشاركات المنتخب، شارك أبو عابد في 4 محطات تصفيات المنتخب الوطني نحو كأس العالم، وخاض 66 مباراة مع المنتخب في كافة المحطات المؤهلة الى كأس العالم، والعديد من الاستحقاقات القارية، فقد شارك مع المنتخب في 4 مباريات بتصفيات كأس العالم بالمكسيك 1986، و6 مباريات في تصفيات كأس العالم 1990 في ايطاليا، و8 مباريات في تصفيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، و4 مباريات في تصفيات كأس العالم 1998 والتي اقيمت في فرنسا، كما شارك أبو عابد المنتخب الأولمبي في العام 1984 نحو أولمبياد لوس انجلوس الأميركية، كما شارك المنتخب الأولمبي في تصفيات أولمبياد سيؤول 1988.

رفقاء الدرب الأبرز

اعتبر أبو عابد أن الفيصلي دائما ما يزخر بالنجوم، بيد أنه يفضل تشكيلة كانت تضم: ميلاد عباسي، إبراهيم مصطفى، صبحي سليمان، محمد اليماني، عماد زكريا، حسام سنقرط، جريس تادرس، خالد عوض، عدنان عوض، موسى عوض، خالد سعيد، ناصر عبدالفتاح، سائد استيتية، عماد مسلم، باسم مراد، محمد الروسان، ابراهيم الفاعوري، انيس شفيق والراحل حسن أمان.

صفحات وطنية

كون أبو عابد شارك المنتخب في الكثير من المباريات، إلا انه ما يزال يعشق التشكيلة التي تضم: باسم تيم، ميلاد عباسي، ابراهيم سعدية، زيد الشرع، وليد قنديل، جمال ابراهيم، نادر زعتر، يوسف العموري، خالد سليم، راتب الداود، علي بلال، عدنان الترك، عيسى الترك، عصام التلي، توفيق الصاحب، والعديد من الأسماء التي لم تتسع ذاكرة أبو عابد لذكرها.

أبو عابد المدرب

وبعد أن قرر أبو عابد الاعتزال، توجه إلى عالم التدريب، فحصل على أعلى شهادات التدريب، آخرها دورة البروفيشنال، وكان قبلها مساعد مدير فني لمراكز الواعدين، ثم عين مساعدا للمدير الفني برانكو في المنتخب الأول، ومساعدا للراحل محمود الجوهري، وعاد وتسلم الإدارة الفنية لمنتخب الشباب، وكان قريبا من التأهل إلى كأس العالم للشباب، وخسر الفريق مباراة الصعود أمام استراليا 3-0، وعاد وتسلم مهمة المدير الفني للمنتخب الأولمبي وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ اولمبياد ريو 2016، حيث خسر أمام كوريا الجنوبية 0-1، بعد أن الغى الحكم هدفا صحيحا للمهاجم بهاء فيصل.

وأشرف أبو عابد على تدريبات فرق شباب الأردن، الجزيرة، الفيصلي وما يزال مديرا فنيا لفريق السلط لكرة القدم.

ذهبيتا “العرب”

ربما يكون الإنجاز الكبير الذي حققته كرة القدم الأردنية على الصعيد العربي، هو تحقيق ذهبيتي العرب عامي 1997 في بيروت، وفي عمان (دورة الحسين) في العام 1999.

النسخة العربية الأولى التي اقيمت في لبنان، حقق من خلالها المنتخب تعادلا أمام لبنان 1-1، وبذات النتيجة أمام ليبيا، وفي مباراة التأهل تغلب على سلطنة عُمان 3-1، وفي الدور قبل النهائي تغلب على الكويت 3-2، وفي النهائي تغلب على المنتخب السوري 1-0، ونال المنتخب وقتها التكريم الأمثل من جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، من خلال ارسال طائرة خاصة واستقبال جلالته للمنتخب، وحظي المنتخب باستقبال شعبي عارم.

وفي دورة الحسين في عمان، حقق المنتخب الفوز على العراق 2-1 وعلى عُمان 2-0 وخسر المنتخب أمام لبنان 1-3، وفي قبل النهائي تغلب على المنتخب الفلسطيني 4-1، وفي النهائي تغلب على العراق في المباراة التي لا تنسى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل في تلك المباراة 4-4، بعد أن تقدم المنتخب الوطني 4-0.