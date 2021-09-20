أبو عابد : نسعى للفوز رغم الصعاب التي واجهتنا

عمان – الغد – أكد المدير الفني لفريق السلط جمال أبو عابد أن فريقه حضر إلى الكويت من أجل تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الأردنية، أمام نظيره الكويت الكويتي عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الكويت في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا .

مشيرا إلى أن المنافس فريق الكويت ليس سهلا ويبحث عن الفوز أيضا.

وصرح أبو عابد في حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة من الكويت وعبر تقنية “زووم” أن جميع اللاعبين على أتم الاستعداد لخوض مباراة قوية رغم الضغط الذي تعرض له الفريق في الفترة الماضية، من خلال خوضه 3 مباريات في 10 أيام.

وأضاف : “فريق السلط يمتلك لاعبين لهم خبرات عالية في المحافل القارية، والجميع معنوياتهم عالية، وسنقف في تدريب اليوم على جاهزية اللاعبين استعداد للمباراة، والإطمئنان على سلامة بعض اللاعبين، والغياب منحصر لغاية اللحظة بمحمد الداود”.

وكشف أبو عابد عن أسفه لإقامة مباراة حاسمة في دور إقصائي من مواجهة واحدة على أرض الفريق المنافس، معتبرا هذا الأمر يقع بالظلم على فريقه الذي كان يأمل أن يلعب مباراة على أرضه ووسط جماهيره، لكن “جائحة كورونا” أثرت على العديد من القرارات الرياضية ” .

وتابع : “التعزيزات التي قام بها فريق الكويت ا لكويتي زادت من قوته مؤخرا، ونحن نعلم مدى خطورة الفريق على أرضه، لكن اللاعبون عازمون على تحقيق الفوز، بشرط أن نكون في قمة مستوانا وتركيزنا”.