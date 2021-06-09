أبو عابد يفكر بالاستقالة.. شكر الله حكما لمباراة “النشامى”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أبو عابد ورفاقه يدرسون الاستقالة من السلط

كشف مصدر مطلع في فريق السلط لكرة القدم، أن الجهاز الفني الذي يضم المدير الفني جمال أبو عابد والمدرب العام ماهر أبو هنطش والمدرب المساعد شادي أبو هشهش، ومدرب الحراس سمير رحال، يدرسون تقديم الاستقالة الأسبوع المقبل، في حال لم ينجح النادي في حل المشاكل المالية.

وتفيد المعلومات أن أبو عابد ورفاقه، أبدوا في أكثر من مناسبة، انزعاجهم من عدم قدرة النادي على توفير رواتب اللاعبين ومكافأة التأهل للدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ووجد أبو عابد نفسه تحت ضغط مطالب اللاعبين، الذين يواصلون الاحتجاب عن التدريبات احتجاجا على غياب الرواتب، وهو الأمر الذي أرهق المدرب ورفاقه، وبالتالي وضع الاستقالة كخيار في حال لم تشهد الأيام القليلة المقبلة حلا للمشكلة.

ويرى عدد من اللاعبين، أن مدينة السلط المعروفة برجالاتها، يفترض أن تجد دعما كبيرا من هذه الشخصيات التي يتطلع لها لتقديم الدعم الذي يليق بفريق يتأهل في أول مشاركة له للدور الثاني من كأس الاتحاد الآسيوي، ومنافسة الفريق ايضا في الاستفتاء الآسيوي على أفضل فريق في القارة الآسيوية، وهو إنجاز يفترض أن يجد دعما كبيرا.

شكرالله حكما لقمة “النشامى” والكويت

بات الحكم البحريني نواف شكرالله، مرشحا لإدارة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام منتخب الكويت، التي تجرى يوم غد الجمعة، في العاصمة الكويتية، في لقاء مهم ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويساعد شكرالله في إدارة المباراة، الحكمان البحرينيان محمد جعفر وعبدالله الرويمي.

وتعتبر المباراة من المباريات الحاسمة والمهمة، وتحتاج لحكم متميز، في ظل أهمية نتيجتها في تحديد مسار المنتخبين.

سوني يسجل هدفا جميلا في مرمى تركمانستان

سجل المحترف اللبناني في فريق الوحدات لكرة القدم سوني أسعد، هدفا جميلا في مرمى منتخب تركمانستان، في المباراة التي جرت يوم أمس الأربعاء في كوريا الجنوبية، وجمعت منتخبيلبنان وتركمانستان.

وسجل سوني هدف منتخب بلاده الثاني، في المباراة التي جرت ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي انتهت بخسارة لبنان 2-3.

ورفع منتخب تركمانستان رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، في المركز الثالث، في حين بقي لبنان بـ10 نقاط في المركز الثاني، وتتبقى له مباراة واحدة مع كوريا الجنوبية المتصدرة.

لاعبو الحسين يتدربون نصف ساعة فقط

رفض لاعبو فريق الحسين إربد لكرة القدم، المشاركة في التدريب الذي كان مقررا أول من أمس، قبل أن تأتي الإدارة وتقنعهم بالتدريب الذي استمر لنصف ساعة فقط.

وجاءت خطوة اللاعبين بالحضور إلى ملعب النادي ورفض التدريب، احتجاجا على المماطلة والوعود المتكررة التي يقطعها النادي لصرف المستحقات دون حصول ذلك.

تدريب أول من أمس، شهد رفضا للتدريب، ما دفع أمين سر اللجنة المؤقتة في النادي حسين شهابات للحضور إلى الملعب، وتهدئة خواطر اللاعبين، مع وعود جديدة بصرف راتب شهر يوم السبت أو الأحد المقبلين، مشيرا إلى أن النادي ينتظر دفعة قريبة من اتحاد كرة القدم، ستذهب للاعبين.

النقاش الذي جرى قبل اقناع اللاعبين بالتدرب لنصف ساعة، ظهر فيه بوضوح، استغراب من وعود اللجنة الراعية بدفع المستحقات المالية، دون أن يحصل ذلك.

كما تمنى اللاعبون والجهاز الفني، على مدير نشاط الكرة ليث أبو عبيد، بالتجاوب معهم، والرد على اتصالاتهم، للاطلاع على التفاصيل والأوضاع.

كما أبدى البعض استغرابه من عدم تحرك رئيس النادي الفخري عامر أبوعبيد، الذي يتابع كل التفاصيل والمشاكل التي تجرى في النادي، دون اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة الخلل.

ويعيش المدير الفني أسامة قاسم حاليا، فترة من الانزعاج، بسبب عدم قدرته على تجميع الفريق الذي يحتجب احيانا عن التدريبات، فيما يشهد احيانا أخرى احتجابا لعدد من اللاعبين بداعي الإصابة، أو عدم امتلاك قيمة أجرة الطريق.

اتهام شخصية رياضية بمزاعم عملية نصب

زعم نجوم في الكرة الأردنية، تعرضهم في الأيام الماضية، لما أسموه عملية نصب واحتيال، من قبل شخصية رياضية محلية معروفة، اقنعتهم في الدخول معه في عمليات تجارية. وتوجه عدد من اللاعبين والمدربين إلى القضاء من خلال تقديم شكوى رسمية ضد الشخصية الرياضية، بانتظار ما ستسفر عنه هذه الشكاوى.

وأكد رياضيون معروفون في تصريح لـ”الغد”، تقديمهم لشكوى رسمية ضد الشخصية الرياضية التي يتهمونها بالاحتيال عليهم، مؤكدين ثقتهم بالقضاء النزيه والعادل.

وقال متحدثون لـ”الغد”: عملية الاحتيال جاءت، بعد أن أقنعت هذه الشخصية الرياضية، مجموعة من نجوم الرياضة المحلية، بوجود مشروع تجاري، يتطلب جمع مبلغ مالي كبير، لتبدأ هذه الشخصية اتصالاتها مع هؤلاء الرياضيين، الذين بادروا للتسجيل ودفع مبالغ مالية كبيرة، في شركة اكتشفوا لاحقا أنها وهمية.

خلدون الخوالدة يشتكي شباب العقبة

قدم اللاعب خلدون الخوالدة، شكوى ضد نادي السابق شباب العقبة، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

ووفق المعلومات فقد حملت شكوى الخوالدة، مطالبة بحوالي 8 آلاف دينار، حيث قدم اللاعب وثائق تفيد بحقه في الحصول على المبلغ. الخوالدة الذي يلعب حاليا في صفوف فريق الحسين إربد، حاول الحصول على مستحقاته المالية من دون شكوى، إلا أنه لم ينجح في ذلك، بسبب الظروف المادية الصعبة للنادي. وتعتبر إدارة نادي شباب العقبة برئاسة رجب درويش، من الإدارات المحبوبة التي تملك مصداقية مع اللاعبين وفق حديث العاملين في النادي، لكن ضعف الإمكانات المادية، والأزمة المالية التي تعصف بصندوق النادي، دفعت شباب العقبة للتأخر عن دفع مستحقات سابقة للاعبين، وهو ما ينطبق على جميع الأندية التي تنتظر دفعات اتحاد الكرة، لترحيل الأزمة المادية لعدة أشهر.

3 لاعبين يشتكون الرمثا

قدم اللاعبون أحمد أبو عاقولة وليث الطيب وابراهيم الدرايسة، شكاوى ضد ناديهم الرمثا، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة. وبات الطيب والدرايسة خارج كشوفات الرمثا حاليا، فيما ما يزال أبو عاقولة في كشوفات النادي، من دون أن يشارك مع الفريق.

رئيس اللجنة المؤقتة للرمثا عوني الزعبي أكد لـ”الغد” أن النادي لم يبلغ رسميا بشأن شكاوى اللاعبين الثلاث.

سمارة يعود للمستشفى

عاد الرئيس السابق لنادي الرمثا وعميد رؤساء أندية العالم عبدالحليم سمارة إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية اضطرت لدخول مستشفى الملك المؤسس في الرمثا.

وعانى سمارة الشخصية الرياضية والسياسية والاجتماعية المعروفة على مختلف الصعد، من وضع صحي اضطره للدخول المستشفى مرة أخرى، علما انه تعرض لوعكة صحية العام الماضية، أدت لدخوله أحد مستشفيات العاصمة عمان، والخضوع لعملية. وأبدى ليث النجل الأكبر لعبدالحليم سمارة، امتعاضه من غياب سؤال المسؤولين عن والده ووضعه الصحي، متمنيا حصول والده على اعفاء لدخول المدينة الطبية. وتساءل ليث في تصريح لـ”الغد”: هل يعقل شخصية بحجم عبدالحليم سمارة، لا يمكنها الحصول على اعفاء للعلاج داخل مستشفى في الأردن؟، لافتا إلى أن الخطابات والمراسلات للمسؤولين لم تجد نفعا.

خلاف بين أبو زمع وخالد سليم

تشهد أروقة نادي الوحدات، صداما بين المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله أبو زمع، ومسؤول النشاط والنجم السابق خالد سليم، بسبب احتجاج أبو زمع على آلية عمل سليم، وبالتالي المطالبة باستبداله.

وتفاعل هذا الصدام داخل نادي الوحدات، خاصة مع تعيين رائد عساف مسؤولا لفرق الفئات العمرية، حيث يعتقد البعض أن تعيينه يأتي في اطار التفكير به كمدير فني للفريق الأول في حال خروج أبو زمع. واجتهدت اللجنة المؤقتة في النادي يوم أمس، للبحث عن حلول لهذه المشكلة، وبالتالي إعادة الفريق للطريق الصحيح.

ترقب لمباراة “النشامى” والكويت غدا

يعيش الشارع الرياضي المحلي، حالة من الترقب والانتظار، لمباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، مع نظيره الكويتي، التي تجرى يوم غد الجمعة، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.

ويتحدث الشارع الرياضي خلال التواجد في العمل أو الجلسات الخاصة والعامة عن المباراة، وحظوظ النشامى بالفوز في هذه المباراة الحاسمة والمهمة للمنتخبين.

ويرى المشجعون أن المنتخب ورغم ادائه الباهت أمام نيبال، إلا أنه قادر على تجاوز المنتخب الكويتي، قبل التفرغ لموقعة استراليا، مؤكدين أن المنتخب الكويتي ليس بأفضل حالا من منتخب النشامى، وبالتالي إمكانية التغلب عليه.

وكان عدد كبير من المشجعين، اتفقوا على حضور المباراة بشكل جماعي، في سهرة يتمنى الشارع الرياضي أن تنتهي بفرحة أردنية.

كواليس النجوم

• التوقعات ترجح وصول سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، مساء يوم غد الجمعة إلى الكويت، لمتابعة مباراة منتخب النشامى مع الكويت في التصفيات الآسيوية المشتركة. حضور سمو الأمير علي ينتظر أن يشكل حافزا مهما للاعبين لبذل قصارى جهدهم لتجاوز المباراة والحصول على النقاط الثلاثة.

• محلل الأداء السابق في نادي الرمثا مهند الحجوج، وجه إنذارا للنادي مطالبا بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. المعلومات تفيد أن الحجوج يطالب الرمثا بمبلغ مالي متواضع جدا.

• لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم في جميع الأندية، باتوا أكثر ترقبا وسؤالا ومتابعة، لموضوع صرف اتحاد الكرة مخصصات الأندية. اللاعبون وبعد أن تناهى إلى مسامعهم توجه الاتحاد لصرف دفعات لأنديتهم، باتوا يترقبون موعد الصرف، للانقضاض على الأندية ومطالبتها بصرف المستحقات. لاعبون يخشون أن تخفي أندية ما يأتيها من مبالغ مالية، لانفاقها في طريق آخر.

• رئيس ناد سابق يرافقه الرئيس الحالي للجنة المؤقتة، أثارا شكوك أعضاء في الهيئة العامة، بسبب حرصهما على التواجد في وزارة الشباب للقاء المسؤولين هناك. أعضاء في الهيئة العامة يطالبون وزارة الشباب تفسيرا لذلك.

• رئيس نادي البتراء نعمان عيد، خضع يوم أمس لعملية تكللت بالنجاح. عيد نجح في تفعيل أنشطة النادي، خاصة فيما يتعلق بالرياضة النسوية.

• محترف أجنبي في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يعتزم في الأيام المقبلة، توجيه إنذار للنادي، بسبب تأخر مستحقاته المالية المتأخرة. محامي المحترف طلب عدم الكشف عن هوية موكله، لحين توجيه الإنذار بشكل رسمي.