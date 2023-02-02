أبو عابد يواصل مشاوراته لاختيار الجهازين الفني والإداري للفيصلي

يحيى قطيشات



عمان– ينتظر أن تحسم إدارة النادي الفيصلي خلال الفترة القادمة، موضوع الجهاز الفني المساعد للمدير الفني جمال أبو عابد.

وفهمت” الغد” أن جلسة الإدارة الأسبوعية يوم غد السبت، والتي يترأسها رئيس النادي م. نضال الحديد، ستتضمن بحث موضوع الجهاز الفني والإداري، بعدما تم الاتفاق مع المدرب ناثر جرار لينضم للجهاز الفني مدربا مع الفريق مع بداية شهر أيار (مايو) المقبل، حيث تشير المعلومات الواردة من معقل النادي أن من الأسماء المطروحة لتكون في الجهاز الفني حاتم عقل ومدرب الحراس سمير رحال، ورائد التكروري كمدير إداري للفريق، إضافة للجهاز الطبي.

وكان الفيصلي قد جدد عقد أبو عابد بعدما توج جهوده بقيادة الفريق لإحراز لقب دوري المحترفين، ومنحه كافة الصلاحيات في اختيار الجهاز الفني المساعد واللاعبين المحليين والمحترفين، وحرص أبو عابد على التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني محمد كلوب ولاعب منتخب الشباب أحمد أبو شعيرة وجدد عقود نزار الرشدان وبراء مرعي وعبيدة السمارنة وسالم العجالين ونور بني عطية.

وتملك إدارة الفيصلي خيارات واسعة في موضوع الجهاز الفني والوقت متاح أمامها، في ظل انطلاق الموسم الجديد في شهر أيار (مايو) المقبل، من خلال بطولة الدرع.

وتبحث الإدارة عن اكتمال عقد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بوقت مبكر، خصوصا أن الفيصلي يرنو لمشاركة تاريخية إيجابية في دوري أبطال آسيا الرخصة الآسيوية، كما سيناقش المجلس موضوع اختيار مدير فني للفئات العمرية، بعد انتهاء عقد المدير السابق هاشم أبو فروة.

ويناقش مجلس الإدارة موضوع الحصول على الرخصة الآسيوية، التي أصبحت قريبة جدا من الفيصلي، بعد إغلاق الإدارة معظم قضايا اللاعبين والأجهزة الفنية في القضايا المحكوم فيها نهائيا، من خلال تسديدها أو تسويتها أو جدولتها باتفاق مشترك مع الشخص المعني، قبل اليوم الأخير من شهر آذار (مارس) المقبل، بناء على تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنح الترخيص للأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد، وتعمل الإدارة على تسديد وتسوية آخر 3 قضايا عالقة ومنها مستحقات المرحوم راتب العوضات.

ووعدت الإدارة المنتخبة قبل وبعد الانتخابات بإعداد فريق مميز، قادر على الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين والمنافسة على كافة الألقاب المحلية، إضافة لمشاركة مثالية في بطولة دوري أبطال آسيا.