أبو عاقولة: إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر تاريخي ويسجل للقيادة الهاشمية

عمان- الغد- ثمن رئيس اتحاد نقابات أصحاب العمل – تحت التأسيس – نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة القرار الملكي بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر وإعادتهما للسيادة الأردنية.

وقال ابو عاقولة ان القرار التاريخي يؤكد على صلابة مواقف جلالة الملك وعزيمته التي لا تلين، مضيفا ان القرار الملكي يراعي كبرياء الوطن والمواطن وان الأردنيين يستمدون العزم من جلالة الملك ويشحذون هممهم من قراراته المشرفة.

ولفت ابو عاقولة إلى أن جلالة الملك يقف بقوة مع قضايا الأمة العربية وإلاسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وبين ان إنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر وعودتهما إلى السيادة الأردنية يعد يوما تاريخيا وانتصار للاردن قيادة وحكومة وشعبا، مشيرا إلى أن جلالته يعمل باستمرار وبعزيمة عالية لحماية مصالح الأردن والأردنيين والذود عنها.

وقال أبو عاقولة ان الملك بث في الأردنيين العزيمة والإصرار من خلال بسط سيطرة الاردن على كامل أراضيه وعدم التفريط في جزء منها، وأن منطقتي الغمر والباقورة بقيت على الدوام على رأس أولويات الملك.

وأكد ابو عاقولة ان الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف جلالته في مواقفه المشرفة والتاريخية.