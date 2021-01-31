أبو عاقولة: قطاع التخليص شهد نقلة نوعية في عهد جلالة الملك

عمان- الغد- قال مجلس إدارة نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ان القطاع شهد نقلة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ووصل الى مراحل متقدمة من النمو والتوسع والجودة في الأداء.

وأضاف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ان قطاع التخليص والنقل أصبح في عهد جلالة الملك شريان رئيس للاقتصاد الوطني بما حققه من انجازات على مستوى الوطن وبدعم وتوجيه جلالة الملك الذي ما برح يؤكد على اهمية دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطويرها بما يمكنها من أداء رسالتها تجاه الاقتصاد الوطني.

وبين ابو عاقولة ان الاردن بقيادة جلالته استطاع ان يكون محط انظار العالم في مختلف المجالات، لاسيما في الاستثمار والاقتصاد.

ولفت ابو عاقولة الى ان جلالته رسخ مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، مبينا ان القطاع الخاص أخذ مساحة واسعة من الاهتمام والرعاية في عهد جلالته.

ورفع ابو عاقولة باسم مجلس إدارة نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع اسمى التبريكات والتهاني الى مقام جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون.