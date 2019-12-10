أبو عاقولة: ندعم توجهات وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وتغليظ العقوبات

الغد– أكد رئيس اتحاد نقابات أصحاب العمل – تحت التأسيس – نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة ان الاتحاد يدعم توجهات وخطط وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وتغليظ العقوبات على المخالفين لاسيما عدم الملتزمين بالحد الأدنى للأجور.

وأضاف ان وزارة العمل تتبنى نهج التشاركية في العمل مع القطاع الخاص مما يؤسس لعلاقة إيجابية تنعكس ايجابا على بيئة العمل في المملكة.

وشدد ابو عاقولة خلال لقائه وزير العمل نضال البطانية امس مع مجموعة من ممثلي نقابات أصحاب العمل والتي تضم ٥٣ نقابة أصحاب عمل مسجلة حسب الأصول في الوزارة وبحضور رئيس لجنة العمل النيابة خالد ابو حسان ان الاتحاد تشد على يد الوزارة في تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يجعلون من بيئة العمل مكانا غير جاذب للعمالة الأردنية.

وطالب ابو عاقولة وزارة العمل الموافقة على تسجيل الاتحاد حسب الأصول أسوة باتحاد نقابات العمال

والمسجلين لدى الوزارة والسماح باستكمال الاجراءات وإيداع تسجيله، مؤكدا الاتحاد حق لأصحاب العمل.

وقال ابو عاقولة ان الاتحاد سيعمل على رعاية مصالح الأعضاء ومهنهم بوجه عام وتقديم المساعدة والعون لتطوير النشاط الاقتصادي بكافة أوجهه والتعاون البناء مع كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية للوصول إلى أقصى درجات الانتاج دعما لخطط التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن الاتحاد سينظم العلاقات بين اصحاب العمل والعمال بما يكفل حقوق الطرفين وذلك للمساعدة على زيادة الانتاج والمحافظة على كرامة المهن والعاملين بها وازالة اية خلافات قد تنشأ بالطرق السليمة وتقديم الدراسات والخبرات والاستشارات الفنية اللازمة للجهات المختصة لما فيه الصالح العام.

وبين ان الاتحاد سيسعى للاهتمام بالتدريب والتطوير للمهارات المهنية للمساهمة في تقديم المهن وتطويرها واقامة الدورات والندوات التدريبية لرفع كفاءة العاملين لدى مؤسسات اصحاب العمل وتطوير قدراتهم، إلى جانب تأسيس جمعيات تعاونية تخدم مصالح الأعضاء في جميع المجالات ومنها الأنظمة والقوانين سارية المفعول.

وقال إن نقابات أصحاب العمل مسجلة لدى وزارة العمل حسب قانون وزارة العمل ومتفق مع المعايير الدولية والعالمية وان الأردن دولة مؤسسات وقانون وهو من السباقين في احترام الاتفاقيات والمعايير الدولية والعالمية التي تجيز حرية التمثيل والتعبير وأن تفعيل دور هذه النقابات تحت مظلة الاتحاد وتطبيقا لهذه المعايير يخدم المصلحة العامة للقطاع الخاص.

ووعد الوزير البطانية بتحويل طلب تسجيل الاتحاد لديوان الرأي والتشريع لإبداء الرأي في قانونية تسجيله او تعديل القوانين اللازمه لتسجيله.

وطالب الطرفين بزيادة الاجتماعات فيما بينهم، مثمنا الجهود الكبيرة الذي يبذلها وزير العمل لإزالة اي عقبات قد تواجه النقابات وعمالهم.

كما وقدم ابو عاقولة شكره لوزير العمل على تعاونه وتفهمه الكبير من النقابات ومطالبها.