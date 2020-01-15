أبو عاقولة يدعو لتسهيل إجراءات نقل بضائع الترانزيت من سوريا إلى الخليج

عمان- الغد- دعا نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة وزارة الزراعة بضرورة تسهيل نقل بضائع الترانزيت المستوردة من سوريا لصالح دول الخليج.

وقال ابو عاقولة في بيان صحفي اليوم ان النقابة تلقت العديد من شكاوى تجار من دول الخليج بتعطل البضائع التي يستوردونها من سوريا عبر الاردن وخاصة زيت الزيتون من قبل وزارة الزراعة دون أسباب ومبررات لهذا التصرف.

وبين أن الوزارة قامت بتعطيل مرور ١٢ شاحنة محملة بالزيت الزيتون في معبر جابر ولم تفرج عنها الا بعد ١٤ يوما وهذا تسبب بخسائر كبيرة لدى التجار من دول الخليج بسبب تأخير تسليم البضاعة وفقا للعقود المبرمة ودفع ارضيات بدل تأخير عن مكوث واعطال الشاحنات.

وبين ابو عاقولة ان هذا الإجراءات تحمل شركات التخليص والتجار أعباء مالية كبيرة خصوصا وأن البضائع تكون بعهدة شركات التخليص ومرصصه ومرفقه جمركيا لحين خروج البضاعة من مركز جمرك العمري حسب الأصول.

وأشار إلى أهمية تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت المارة عبر الاراضي الأردنية لإنعاش وانقاض شركات التخليص التي عانت خلال السنوات الماضية بسبب اغلاق العديد من أسواق المنطقة.

وذكر ابو عاقولة ان إجمالي شركات التخليص العاملة فعليا في جمرك جابر ١٨ شركة من أصل ٢١٨ شركة مرخصة وهذا دليل كبير على تراجع حجم العمل والنشاط في جمرك جابر لنقل البضائع المارة بطريق الترانزيت عبر الاراضي الأردنية إلى دول المنطقة.

واكد ابو عاقولة ان قطاع التخليص يعتبر من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه أعمال الشركات العاملة فيه.