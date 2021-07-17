أبو عاقولة يشيد بإجراءات ساحة 4 ويدعو إلى تطويرها

عمان- الغد- أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة ، بالاستجابة السريعة والإيجابية لجميع الاجهزة الأمنية والرقابية والجمارك ومختلف الأجهزة الرسمية المعنية بسلسلة النقل والتزويد في موانئ العقبة( ساحة 4) واثرها في حل ازمة تكدس الحاويات.

وقال أبو عاقولة في بيان أصدره اليوم أن الأزمة كانت وصفها خانقة لقناة انسياب السلع والبضائع الصادرة والواردة أو المارة بطريق الترانزيت عبر الأراضي الأردنية مثمنا الاستجابة السريعة من قبل جميع الأجهزة العاملة في تطبيق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بضرورة الإسراع بعمليات التخليص والجمارك مما سهل عملية دخول البضائع إلى السوق المحلية بوقت مناسب ، مؤكدا أنها ترجمة حقيقة وتحقيق للأهداف الرئيسية من الجولات التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على المراكز الجمركية والحدودية ووقوفه على حقيقة التحديات ومعالجة المشكلات بشكل لا يمس بالاعتبارات المرتبطة بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وقال أبو عاقولة اننا نتمنى ان تتحول هذه الفزعة، إلى نهج عمل دائم وموصول ، ويبنى عليها قدما نحو ترسيخها كمفهوم منجز وطني راسخ ، وليس فقط عند وقوع الأزمات ، مشيرا إلى ان الأصل في عمل المؤسسات المقدمة للخدمات ، ألا يتأرجح مؤشر إداءها وعملها في وقت الأزمات فقط ، على اعتبار وجود خطط استراتيجية استباقية ، تأخذ بعين الاعتبار توقع حدوث أزمات ، مما يؤهلها فورا لتتعامل مع الموقف حسب تطوره وبما لا يؤثر على حجم وجودة الإنجاز ، وهذا الأمر الطبيعي .

ودعا ابوعاقولة إلى ضرورة إعادة تقييم وتخفيض نسبة الاستهداف للمعاينة من عدة جهات وخاصة لجهاز الفحص بالأشعة (الإكس ري) منوها إلى ان نسبتها عالية جدا”حيث يتم تحويل كافة الشاحنات لتخضع للفحص ، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر ببضائع الترانزيت وان يحدد لها مسارب خاصة بها لا سيما وانها تكون محملة على شاحنات يتم ترصيصها ومرفقة بجهاز تتبع إلكتروني مراقب من قبل دائرة الجمارك إلى ان تصل إلى وجهتها وعلى ومضمونه الرسوم والغرامات على كفالة شركات التخليص ، أي أنها تحت عين الجمارك وسيطرتها على مدار الساعة .

وطالب أبو عاقولة بمنح مدير مديرية جمرك العقبة صلاحيات كاملة في إجراءات النافذة الوطنية ، مشيرا إلى أن غياب الصلاحيات يضعف العمل ويبطئ عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية ، داعيا إلى تأهيل وتسريع نظام التراسل بين الدوائر ذات العلاقة ، والذي يستغرق أياما في بعض الأحيان ، مما يهدر الوقت ويعرض البضائع للتلف ويلحق بأصحابها خسائر غير مبررة ، ناهيك عن ضرورة تثبيت عدد كاف من العمال في حرم ساحة 4 وتوحيد دوام جميع الجهات ذات العلاقة على مدار الساعة، مما يعطي مزيد من اليسر والتسريع في انسياب البضائع .

وقال أبو عاقولة ان قطاع التخليص تأثر للغاية بسبب جائحة كورونا ، وكان قبلها يواجه تأثيرات الإغلاقات الحدودية بسبب الظروف الجيوسياسية المحيطة ، وهو قطاع خدمي حيوي يمر في ظروف صعبة جدا وهو بحاجة اليوم إلى الدعم والمساندة وفقا للقانون ولكن بإجراءات اكثر تطورا ، تراعي انخفاض حجم العمل والتنافسية والرسوم المفروضة عليه جراء ترخيص الشركات السنوية المطلوبة منهم، والأجور والتنقلات والكهرباء ، والغرامات والعمولات البنكية المرتفعة جدا، وغيرها من الرسوم المرتفعة ، مطالبا الحكومة بالتدخل لدراسة تخفيض الكلف التشغيلية لقطاعات الخدمات ( منظومة التخليص والنقل ) .

واشاد ابوعاقولة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والجهات الامنية ودائرة الجمارك وبالتعاون المستمر في تذليل وتبسيط وازالة كافة التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع التخليص واعمالة في جميع المراكز الجمركية والحدودية.

وطالب ابو عاقولة بضرورة إيجاد بديل إلكتروني عن الاجراء الروتيني و الورقي في أخذ موافقة الملكية الفكرية للبضائع وذلك لمنع تأخير البضائع نتيجة الاجراء الروتيني و البيروقراطي الذي يستمر من ٨ إلى ١٥ يوم ما بين صدور الكتب الرسمية إلى أخذ الموافقات اللازمة عليها وهو ما يعرض التاجر أو المستورد إلى مزاجية احيانا في التعامل مما يتسبب أيضا في تأخير الانتهاء من تسيير البضائع.

وكشف أبو عاقولة عن التعاقد مع شركات كبرى من القطاع الخاص في العاصمة السورية دمشق لاستيراد بضائع عبر ميناء العقبة وهو ما سينعكس إيجابا في ارتفاع حجم العمل في الميناء حيث تم جذبهم عن طريق خصومات و أسعار تفضيلية مطالبا جميع الجهات بالعمل على رفع سوية العمل وإنجاز المعاملات بشكل أسرع تسهيلا لحركة التخليص وتسهيل الإجراءات المتبعة لغايات تحفيزهم في استعمال الميناء بشكل أكبر الأمر الذي سيزيد من دخل الخزينة.