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أبو عاقولة يكشف لـ “الغد” سرّ غياب الرمثا عن اجتماع أندية المحترفين

أمين سر الرمثا: مسودة الأندية مرفوضة ولدينا مستحقات مالية على اتحاد الكرة

منذ 48 دقيقة

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خالد العميري

عمان – كشف أمين السر والناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة، أن إدارة الرمثا لم تحضر إجتماع أندية المحترفين الذي عقد يوم أمس الإثنين، وتم على إثره تعليق النشاط الكروي لـ 11 ناديا، بسبب ظروف خاصة.

وقال أبو عاقولة في تصريحات خاصة لـ “الغد”: “لم نحضر لظروف خاصة بنا، لكن فيما يتعلق بقرار تعليق النشاط، فإننا تحت مظلة اتحاد الكرة، ولو كانت الدعوة لتعليق المشاركة صادرة عن الاتحاد بسبب ظروف قاهرة، لكنّا أول الملبين”.

بيان الأندية الصادر في إجتماع أمس – (من المصدر)

وأضاف: “تعليق النشاط بسبب الأمور المادية وفقا لما شاهدناه في مسودة الأندية، أمر مرفوض بالنسبة لنا، رغم أننا نعاني من ضائقة مالية ولدينا مستحقات على اتحاد الكرة تبلغ قرابة 44 ألف دينار”.

واستطرد: “لو فرضنا حضور ممثل لنا في إجتماع الاندية، لا يمكننا اتخاذ قرار تعليق النشاط الكروي للنادي دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، كل نادٍ له إستقلاليته بإداراته وأموره التفصيلية”.

وأتم حديثه بالقول: “نحن جاهزون لخوض مباراتنا أمام الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من دوري المحترفين، مصلحتنا أن لا نعلق النشاط الكروي، وفي حال لم يحضر منافسنا، تبقى الأمور الأخرى بيد إتحاد الكرة”.

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