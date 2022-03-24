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الخميس, مارس 24 2022
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المراكز التي يتوافر فيها مطعوم كورونا ليوم الخميس – تفاصيل
عدد “الغد pdf” ليوم الخميس 3/24 (رابط)
“اليد الشاطئية” تجتاز افغانستان وتواصل تقدمها بالبطولة الآسيوية
الوحدات والفيصلي يتصدران مجموعتيهما بحثا عن اللقب
منتخبات الجودو تتألق في افتتاح البطولة العربية
منتخب “النشميات” يستضيف الهند ومصر وديا
“التنس” يدعم قرار انسحاب القطب من بطولة شرم الشيخ
إطلاق نسخة جديدة لمسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية
قطاع التعدين في الأردن: التحديات والحلول!
مصنع للأسمدة الفوسفاتية بـ400 مليون دولار
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