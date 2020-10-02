أبو عبيد يتعهد بدفع مستحقات أدمير

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس

تعهد الرئيس الفخري لنادي الحسين إربد عامر أبوعبيد، بدفع كامل مستحقات المحترف السابق في فريق كرة القدم الكرواتي أدمير، وبالتالي إغلاق ملف قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد.

وكشف مدير نشاط الكرة في نادي الحسين إربد المهندس ليث أبوعبيد، أن الرئيس الفخري تعهد بحل مشكلة أدمير، بهدف إتاحة المجال أمام فريق الكرة لدخول سوق الانتقالات الشتوية التي تبدأ يوم 11 الشهر الحالي.

ولفت مدير النشاط، في تصريح لـ”الغد”، إلى أن الرئيس الفخري عامر أبوعبيد، يتابع كل مستجدات فريق الكرة، ويسعى لدعمه بكل ما أوتي من قوة، لمنحة فرصة تقديم مباريات جيدة في الفترة المقبلة، وبالتالي المنافسة على اللقب أو المراكز المتقدمة.

يشار إلى أن أدمير، سبق وأن اشتكى على نادي الحسين إربد، ليحكم “فيفا” بمنحه مستحقاته المالية، من دون أن يلبي النادي ذلك، ما تسبب بعقوبة دولية بمنعه من تسجيل لاعبين جدد، بانتظار سداد المبلغ كاملا لإغلاق القضية، وإتاحة المجال للنادي البحث عن تعاقدات جديدة.