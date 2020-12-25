أبو عبيد يكشف عن محاولة لاستقطاب حمد

عمان – الغد – أكد ليث ابو عبيد مسؤول نشاط الكرة في نادي الحسين اربد، عن محاولة لم يكتب لها النجاح، لاستقطاب المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، للإشراف على تدريب الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

وأشار ليث ابو عبيد في حديثه لـ”الغد”، الى أن الرئيس الفخري للنادي عامر أبو عبيد، تواصل مع عدنان حمد الموجود حاليا في قطر، لاستمزاج رأيه في تولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، دون أن يحصل على رد ايجابي.

واضاف مسؤول نشاط الكرة: الرئيس الفخري ابلغني عن محاولة لم يكتب لها النجاح للتعاقد مع حمد، لبناء فريق قوي ومنافس في الموسم المقبل، لكن رد حمد جاء سلبيا، حيث أكد المدرب العراقي أحترامه وتقديره للحسين اربد، ولكنه لن يدرب اي ناد في الأردن.

وبين ابوعبيد أن خطورة الرئيس الفخري بمفاتحة مدرب مثل عدنان حمد، تكشف عن مدى عشقه للنادي، وتوقه لتحقيق انجاز محلي وخارجي في الفترة المقبلة، بغض النظر عن التكلفة المادية.

“الغد” تواصلت مع حمد، الذي اشار إلى أن وسيطا سأله عن إمكانية تدريب فريق الحسين، وكان رده أنه لن يدرب أندية في الأردن.

يشار إلى أن حمد يعمل حاليا محللا في قنوات “بي أن سبورت” القطرية، حيث اتجه للتحليل بعد أن انتهى من تدريب المنتخب الوطني الذي حقق معه انجازات لافتة. – (أخبار النجوم)