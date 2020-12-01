أبو علي: ارتفاع تحصيلات الضريبة نتيجة للإصلاحات ومكافحة التهرب

عمان – الغد – اعلن مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ان ارتفاع تحصيلات الدائرة جاء نتيجة للإصلاحات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي الذي تقوم به الدائرة .

وبين ان ارتفاع ضريبة المبيعات المحصلة من جميع السلع والخدمات بعد استبعاد ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام الى 1.994 مليار دينار في حين كانت خلال الفترة تفسهامن العام 2019 ما مقداره 1.891 مليار دينار وبنسبة ارتفاع (5 %)، لذلك فان الارتفاع في حصيلة ضريبة المبيعات يعود الى زيادة ضريبة المبيعات المحصلة من القطاعات وفقاً لما ورد في الجدول رقم (5) وليس الى اعادة تصنيف عوائد المشتقات النفطية حيث يظهر الجدول ارتفاع ضريبة المبيعات المحصلة من القطاعات الاقتصادية بعد استبعاد ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية وبالقيمة والنسبة المبينة ازاء كل منها.

واوضح ان الزيادة في التحصيلات لم تكن بسبب اعادة تصنيف المشتقات النفطية وهذا يعني ان ما تم من زيادة في حصيلة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل لم تكن من خلال اعادة التصنيف بل جاءت من خلال اجراءات الاصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وأجراء تسويات ضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية حيث جاء ذلك تطبيقا للنهج الحكومي .

وقال ابو علي ان هذا ينسجم مع سياسة الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي بدلا من فرض ضرائب جديدة او زيادة اي ضرائب حالية.

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