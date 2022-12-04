أبو علي: الانتهاء من معالجة طلبات إعادة النظر بالتقدير الإداري

اعلن الدكتور حسام ابو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مديرعام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة ان جميع المعاملات التي تم تقديمها لهيئة الاعتراض قبل تاريخ 22 تشرين الثاني بخصوص التقدير الاداري على هذه المعاملات قد تم النظر بها ودراستها حسب الاصول وتم اتخاذ القرارات بشانها وتم تحويلها الى مديريات الاراضي في مختلف انحاء المملكة واصبح بامكان اصحاب هذه المعاملات مراجعة هذه المديريات اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين واستكمال اجراءات معاملاتهم.

وبين الدكتور ابو علي انه تم ايضا انجاز واستكمال الموافقات على جميع معاملات التسجيل الخاصة بالبنوك والمؤسسات التي تتطلب موافقة معالي الوزير او المدير العام بالاضافة الى استكمال معاملات المستثمرين المتعلقة باعادة النظر بالتقدير الاداري او شراء اراضي وعقارات تتطلب الموافقة المسبقة على عملية الشراء.

ودعا اصحاب هذه المعاملات من المواطنين والمستثمرين الى مراجعة مديريات الدائرة المعنية اعتبار من يوم غد الاثنين لاستكمال اجراءات معاملاتهم وانجازها.