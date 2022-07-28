أبو علي: تعديل قانون العقبة لتوحيد الإدارة الضريبية والمحافظة على مزايا المسجلين

قال الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021.الذي منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جاء بهدف توحيد الادارة الضريبية مع المحافظة على المزايا والاعفاءات للمسجلين في منطقة العقبة الاقتصادية.

كما جاء التعديل ايضا بهدف خدمة المكلفين والمستثمرين والتسهيل عليهم من حيث تبسيط الاجراءات المقدمة لهم وتسهيلها وازالة أي تشوهات او اختلافات في اداء الخدمة الضريبية وكذلك للعمل على رفع كفاءة التدقيق وتطبيق معايير موحدة على جميع الملفات الضريبية وضمان تقديم الخدمة الضريبية للمكلفين بالسرعة والكفاءة المنشودة.

واضاف ابو علي سيتم العمل على توحيد جميع ملفات المكلفين الضريبية في منطقة العقبة لخدمتهم من جهة واحدة بدلا من مراجعة اكثر من جهة لغايات التدقيق او لسداد الضرائب