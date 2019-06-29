أبو علي: نظام الفوترة لن يضيف أعباء على المكلفين

عمان – أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن نظام الفوترة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، لن يضيف أية أعباء مالية جديدة على المكلفين.

وبين أن النظام تم إقراره بعد اجراء حوارات مع مختلف الفعاليات الاقتصادية، وتم الأخذ بنحو 80 بالمئة من ملاحظات الفاعليات الاقتصادية.

وقال أبو علي في لقاء نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال: إن نظام الفوترة يهدف إلى تنظيم الاعمال وفق المعايير المحاسبية الدولية، ولا يهدف لفرض أي التزامات مالية جديدة، مبينا ان النظام حدد الأركان والشروط التي يجب توفرها في الفاتورة.

وحسب بيان صحفي للجمعية اليوم السبت، اشار ابو علي إلى ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفرت عبر موقعها الإلكتروني نظام فوترة وطنيا مجانا تستطيع أي جهة اقتصادية تنزيله من الموقع واستخدامه.

واكد رئيس الجمعية فهد طويلة ان الفاعليات الاقتصادية تدعم تنظيم العمل وتتعاون مع مختلف المؤسسات لتنظيم قطاع الاعمال وفق المعايير الدولية، مشيرا إلى ان القطاعات التجارية والصناعية لا تستطيع تحمل اية اعباء والتزامات اضافية.

وشدد على اهمية استقرار التشريعات وتحسين بيئة الاعمال وترسيخ مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.- (بترا)