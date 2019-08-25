أبو علي يلتقي الهيئة الإدارية لجمعية المنابين الضريبيين الاردنية

عمان- الغد- استقبل مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام ابو علي اليوم الاحد، الهيئة الادارية الجديدة لجمعية المنابين الضريبيين الاردنية، حيث قدم تهانيه الى الهيئة الادارية للجمعية على نجاحها بانتخابات الهيئة العامة التي تمت بتاريخ 2019/8/18 حيث عبر ابو علي عن امله بان تكون الهيئة الادارية الجديدة للجمعية قوية وعلى قدر المسؤولية للنهوض بمهنة الاستشارات الضريبية بشكل عام ومصلحة المنابين بشكل خاص.

من جانبه قام رئيس الهيئة الادارية لجمعية المنابين الضريبيين الاردنية “محمد إحسان” مؤمن باسمه وبالنيابة عن اعضاء الهيئة العامة والهيئة الادارية بتقديم شرح مبسط عن الجمعية والتعريف باعضاء الهيئة الادارية.

بالإضافة إلى طلب عقد لقاء آخر لتقديم ملاحظات الجمعية بما يتعلق بعمل الدائرة والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها اعضاء من الدائرة والجمعية، حيث أبدى ابو علي تأيده للفكرة من حيث المبدأ.