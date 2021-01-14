أبو علي يلتقي مدراء الضريبة لمناقشة خطة عام 2021

عمان- الغد- ترأس مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي اليوم اجتماعات متوالية لمساعديه ومدراء المديريات كافة لبحث ومناقشة خطة الدائرة للعام الحالي 2021 في مجالات التدقيق والتفتيش والتحصيل ومكافحة التهرب الضريبي وضرورة قيام كل مدير مديرية ورئيس مركز بمتابعة خطة مديريته او المركز الذي يترأسه اولا بأول.

واوضح بانه سيكون هناك خطط فرعية لكل مديريات الدائرة ومراكزها وسيتم متابعتها شهريا من خلال اللقاءات والاجتماعات التي سيتم عقدها دوريا لهذه الغاية كما سيتم تضمينها في النشرة الدورية التي تصدرها الدائرة.

ودعا المدير العام جميع العاملين في مديريات الدائرة ومراكزها ‏مواصلة بذل جهودهم خلال العام الحالي 2021 تحقيق اهداف الدائرة ضمن القانون وتحقيق ‏العدالة.

واشار ان الدائرة تسعى لتحقيق العدالة ‏الضريبية بين المكلفين كافة من خلال تحصيل الضريبة الواقعية والصحيحة والوصول الى مكلف ضريبي حسب ‏القانون.‏

وقال ابو علي ان الدائرة ستواصل جهودها في اصلاح النظام الضريبي وتطبيق ‏الممارسات العالمية الفضلى في مجالات التدقيق والتحصيل والتفتيش ومكافحة التهرب الضريبي و في جميع الاجراءات التي تطبقها.‏

وبين ابو علي ان الانجازات التي حققتها الدائرة خلال عام 2020 كان ‏لها اثرها الفعال في عدم تراجع الايرادات في ظل ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت ‏العالم.‏

وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي قد اثنى على جهود كافة ‏موظفي الدائرة على اختلاف مستوياتهم ومهامهم التي بذلوها خلال عام 2020 والتي اثمرت ‏بتحقيق انجازات متقدمة في مجالات التدقيق والتحصيل ومكافحة التهرب الضريبي.‏

وطلب المدير العام نقل شكره الى جميع العاملين في مديريات الدائرة ومراكزها طالبا منهم ‏مواصلة بذل جهودهم خلال العام الحالي 2021 لتحقيق اهداف الدائرة ضمن القانون وتحقيق ‏العدالة.‏

ومن ناحية اخرى قام الدكتور حسام ابو علي بتكريم عدد من الموظفين من مختلف مديريات الدائرة ومراكز الخدمات الاكثر تميزا في التدقيق ‏والانجاز خلال عام 2020 واثنى على انجازاتهم في مجال التدقيق والتحصيل .

ويذكر ان الاجتماعات التي عقدها المدير العام اليوم عقدت على عدة مراحل مراعاة لظروف وباء كورونا واوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص. ‏