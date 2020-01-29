أبو عمارة والناطور في سباق كأس خادم الحرمين للقدرة

عمان – الغد – وصل إلى مدنية طنطورة في السعودية، فريق القدرة والتحمل الأردني للخيول، للمشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل لعام 2020، والذي سيقام يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات “شتاء طنطورة 2020”.

ويضم الفريق الأردني المشارك في السباق كل من الفارسين عبدالله أبو عمارة على الجواد (مزيد البلقاء) لمالكه أحمد الحياري، والفارس محمد الناطور على الجواد (نجمة الأردن) لمالكه المحامي محمد النسور، كما تشارك خيول أردنية مع فرسان من مصر، وتلقى كل من وليد العساف والفارس محمد أبو عمارة ود.عبد الرحمن الطلافحة، دعوات شرفية لحضور السباق.

وتنظم السباق، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، ويعد السباق أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل عالميا، ويتنافس الفرسان في نسخة هذا العام على جوائز مالية يبلغ مجموع قيمتها 15 مليون ريال سعودي (4 مليون دولار)، وهي من أكبر الجوائز لهذا النوع من السباقات في العالم من حيث القيمة المادية.

وسيغطي السباق من فئة النجمتين المعترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، مسافة 120 كم على مدى 4 حلقات، تمتد عبر صحراء وجبال العلا في السعودية.