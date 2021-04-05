أبو عواد يرأس بعثة الوحدات إلى السعودية تأهبا للمشاركة الآسيوية

عمان – الغد – يرأس نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الوحدات المهندس ياسين أبو عواد بعثة فريق الوحدات التي تتوجه السبت المقبل إلى السعودية للمشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي يظهر فيها “الأخضر” ممثلا للكرة الأردنية التي تشارك للمرة الأولى في تاريخها في البطولة الأقوى على مستوى القارة الآسيوية.

وبحسب مسؤول الملف الاسيوي المنسق الإعلامي بسام شلباية الذي كان يرد على استفسارات المركز الإعلامي فإن نادي الوحدات خاطب الاتحاد الاردني لكرة القدم بهدف مخاطبة الاتحاد الاسيوي لتعديل توقيت المباريات التي تلعب خلال شهر رمضان المبارك لتبدأ عند الساعة العاشرة مساء بدلا من الساعة التاسعة مساء.

وقال بسام شلباية:” أنهينا ولله الحمد حجوزات الإقامة في أحد فنادق الرياض، وحجز تذاكر السفر وتسجيل اللاعبين رسميا ليمثلوا الوحدات ويشاركوه في مباريات المجموعة الرابعة التي يبدأ فيها فريقنا مشواره بلقاء النصر السعودي يوم الأربعاء ١٤ من الشهر الحالي.

ولفت شلباية إلى أن وفد الوحدات يضم إلى جانب رئيس الوفد المهندس ياسين أبو عواد كل من: أمين السر عبد الفتاح الكوز، والناطق الإعلامي محمد غنام، مسؤول الملف الاسيوي والمنسق الإعلامي بسام شلباية، المكلف بإدارة نشاط كرة القدم محمد جمال، المدير الفني عبدالله ابو زمع، المدرب العام امجد الطاهر، مساعد المدرب غياث التميمي، مدرب الحراس علي محمود، الدكتور مؤيد عمر، المعالج مأمون حرب، المدلك محمد شكله، مساعد المنسق الإعلامي علاء ابو جلود، موفدا المركز الإعلامي جهاد نجم ويزن أبو كشك، ومسؤولا اللوازم عامر نجم ومحمد البرغوثي إلى جانب ٢٨ لاعبا وهم:”احمد عبد الستار، فراس صالح، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، طارق خطاب، محمد الدميري، يزن العرب، فراس شلباية، عبدالله نصيب، دانيال عفانة، احمد هشام، احمد الياس، احمد ثائر، فادي عوض، احمد طنوس، رجائي عايد، احمد سمير، ثائر الديرباني، صالح راتب، مالك علان، خالد عصام، مهند أبو طه، ابراهيم الجوابرة،انس العوضات،منذر ابو عمارة، احمد زريق، سوني سعد وعبد العزيز نداي.