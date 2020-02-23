“أبو عودة” تشارك في “جلف فود”

عمان– شاركت مجموعة أبو عودة إخوان بأكبر ملتقى سنوي عربي وإقليمي لقادة القطاع الغذائي في دبي (جلف فود 2020) وبمشاركة العديد من الشركات والمصانع العربية والأجنبية المتخصصة في مجالات إنتاج وتصنيع وتجارة المواد الغذائية والصناعات والمنتجات المكملة، إن هذا الحدث يعد الأبرز في المنطقة ويفتح آفاقا جديدة للأعمال إقليمياً وعالمياً، ومن هنا جاءت مشاركة “بن معروف” في هذا الحدث تحت مظلة مجموعة شركات أبو عودة إخوان تتويجاً لجهود “بن معروف” في سعيها للانتشار وأن تكون الشريك الأمثل والمزود للقهوة في السوقين المحلي والإقليمي ولثقتها بجودة منتجاتها وقوة علامتها التجارية. وقد صرح إسماعيل أبو عودة مدير عام شركة “بن معروف”، بأن الشركة تأسست في العام 2018 تحقيقاً لحلم شخصي قائم على الشغف والحب لكل ما يتعلق بعالم حبوب القهوة وسعي دائم إلى البحث عن أفخر أنواع القهوة المختارة من أفضل حبوب القهوة في العالم، وليشارك هذا الشغف مع محبي القهوة، تم الانطلاق من خلال “بن معروف” كشركة متخصصة في إنتاج وتزويد منتجات القهوة وتوفيرها من خلال مختلف قنوات البيع في المملكة وبمنافذ بيع تحمل علامتها التجارية وبعدد 8 فروع وبوجود خطة توسع طموحة لضمان توفير منتجاتها للذواقة والراغبين لتحتل قهوة معروف محبة وثقة عملائها. وأضاف إسماعيل “أن مشاركة بن معروف في المعرض تزامنت مع ذكرى تأسيس الشركة وإطلاق أعمالها التجارية في السوق الأردني”، وقد أبدى سعادته بهذا الحدث المميز على مستوى المنطقة ولما لمسه من تفاعل وإعجاب من الزوار بمنتجات الشركة. عملت شركة “بن معروف”، خلال أيام المعرض، على تقديم منتجاتها من القهوة العربية الأصيلة والتركية واللبنانية بخلطاتها الأصلية والقهوة الأميركية بحبوب الأرابيكا الفاخرة والأسبريسو المركزة والقهوة الفرنسية بنكهتها المميزة، وقد لاقت جميعها استحسان جميع من تذوقها وأبدوا إعجابهم بتميزها بعبوات التعبئة المواكبة لأحدث وأعلى المواصفات لما لها من دور أساسي في حفظ القهوة طازجة وليشعر المتذوق بنكهتها الحقيقية من أول رشفة.