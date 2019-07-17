أبو عودة: مبادرة ولي العهد تعيد للغة ألقها وقوتها

حابس العدوان

السلط – قال رئيس الديوان الملكي السابق عدنان ابو عودة ان اهمية اللغة ومدى انتشارها مرتبطان بقوة وحضارة صاحب اللغة مع ما نلاحظه اليوم من تراجع في تعبيرها الفني، مؤكدا ان مبادرة سمو ولي العهد جاءت لتعيد للغة العربية القها وقوتها ويتضح ذلك من وجود مجمع اللغة العربية ودوره في مهمة التعريب واستجابة الجامعات لما يأتي به من مصطلحات عربية بدل الاجنبية.

جاء ذلك خلال حفل اوبريت القدس عربية ولغة الضاد الذي نظمته قناة تراث السلط على مسرح الارينا بالتعاون مع جامعة عمان الاهلية وبلدية السلط الكبرى ومديرية ثقافة البلقاء ومديرية سياحة السلط و مؤسسة اعمار السلط.

من جانبه بين رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان ان الوصايا الهاشمية على المقدسات لانقاش فيها لان هناك من يحمي القدس والمقدسات اضافة الى اهتمامهم بحماية اللغة ايضا لتندمج مبادرتي حفظ اللغة والمقدسات وانطلاقهما من ارض الاحرار، لافتا الى ان هذه المبادرة هي رسالة اردنية الى العالم ان جيشنا عربي ورسالتنا عربية مسلمة مسيحية واعتبار المواطنة هي اساس المفاضلة.

بدوره اشار منسق المبادرة خالد خريسات مدير قناة تراث السلط ان هذا الأوبريت ومبادرة الضاد هو تاكيد على ان القدس عربية وعاصمة لفلسطين ووصايتها هاشمية مبينا ان المبادرة جاءت استكمالا لمسيرة الشموع في وقت سابق بمدينة السلط.

واشتمل الاحتفال على قصائد شعرية بعنوان القدس وبأسم السلام وتكريم عدد من الداعمين والناشطين.

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