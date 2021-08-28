أبو عوض تتوّج ببرونزية بارالمبيك طوكيو

عمان – الغد- أحرزت لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة البارالمبية ختام أبو عوض اليوم السبت ، الميدالية البرونزية ، في منافسات دورة الألعاب البارالمبية والمقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأهدت ابو عوض الميدالية الثانية للأردن في هذه النسخة البارالمبية بعد ذهبية عمر قرادة في منافسات رفع الأثقال.

وكانت ختام أبو عوض قد تصدرت مجموعتها في الدور الأول وتخطت الدور ثمن النهائي بفضل تصنيفها المتقدم على مستوى العالم للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وخسرت أبو عوض في نصف النهائي أمام اللاعبة الصينية ، بان جيامين ، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد

وتعتبر هذه الميدالية البارالمبية الثالثة التي تحرزها ختام أبو عوض في الألعاب البارالمبية حيث سبق وأن نالت ميداليتين برونزيتين في منافسات الفرق في نسختي أولمبياد أثينا 2004 وبكين 2008 .

وتستكمل يوم غد الأحد المشاركة الأردنية في بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ حيث يخوض 3 من أبطالنا منافسات رفع الأثقال وهم ، أسماء عيسى (وزن 79 كغم) وعبدالكريم خطاب (88 كغم) ومعتز الجنيدي (97كغم).