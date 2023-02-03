أبو عيشة يحل رابعا بفئة الدراجات النارية في رالي حائل

ايمن وجيه الخطيب



عمان- جاء الدراج الأردني عبد الله أبو عيشة في المركز الرابع في ترتيب فئة الدراجات النارية، في ثاني أيام رالي حائل -الجولة الأولى من كأس العالم لراليات “باها كروس كنتري” للدراجات النارية “فيم” أمس الجمعة.

ويسعى أبو عيشة اليوم، لتعزيز مركزه في اليوم الأخير من المنافسات، في وقت انسحب فيه المتسابق السعودي سعيد الموري وملاحه الأردني عطا الحمود، ضمن منافسات فئة “تي ٤: في الرالي ذاته الذي يعتبر أيضا الجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باها”- ” فيا”.

وتصدر القطري ناصر العطية الترتيب العام للرالي لفئة السيارات، ويشارك في الرالي 64 سيارة، و31 دراجة نارية، و8 دراجات رباعية العجلات “كوادز” في فئة الدراجات النارية، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 486 كم، مقسمة على مرحلتين الأولى أقيمت أمس الجمعة من جبة إلى قناء، والثانية تقام اليوم من شوط إلى الفرحانية.

وقال عبد الله أبو عيشة في تصريحات لـ”الغد”: “حققت المركز الأول في المرحلة الاستعراضية وحققت يوم أمس المركز الرابع، والمركز الثاني في الترتيب العام، واجهت مشاكل في نظام الملاحة وفقدت بعضا من الوقت، واليوم سأخوض مسافة 180 كم وأتطلع لنيل مركز متقدم”.

من جهته، قال الملاح عطا الحمود: “بعد أن قطعنا 4 كم من منافسات الرالي يوم أمس، قام شخص من الجمهور بإلقاء حجر باتجاه سيارة الرالي المخصصة للمشاركة في فئة تي 4، ما أدى الى كسر زجاج السيارة، وعلى إثر ذلك دخل شيء في عين السائق السعودي سعيد الموري، ما أدى إلى توقفنا وقمت بإجراء إسعافات أولية وتنظيف عينه، واضطررنا للانسحاب، كنا قد أحرزنا المركز السادس في المرحلة الاستعراضية، ونطلع للمشاركة في منافسات الرالي اليوم”.