أبو غزالة يحذر موظفيه بصفته “الرئيس الوالد” من حرب عالمية ثالثة

حمزة دعنا

عمان- حذر رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، موظفيه من خطر وقوع “حرب عالمية ثالثة” خلال العام المقبل نتيجة كساد الأسواق وغلاء الأسعار.

وقال “الرئيس الوالد” كما وصف نفسه في خطاب وجهه لموظفيه ونشرته المجموعة على صفحتها في “فيسبوك”، اليوم الاثنين، “لقد أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في الرابع من الشهر الجاري، كما توقعت أنا سابقاً، أن اقتصادها دخل في مرحلة الركود، وتبعها في ذلك الاقتصاد الأوروبي، أيضا كما توقعت”، مضيفاً عبر المنشور مثل مشهور، ” عندما تعطس أميركا يصاب العالم بالنيمونيا”.

ويزيد أبو غزالة من توقعاته خلال المرحلة المقبلة كاتباً، “سوف يتطور هذا الركود ليصبح العام 2020 كسادا وغلاء في الأسعار”، مضيفا “سوف تتطور الحرب التجارية لتصبح مقاطعة تجارية، كما أتوقع”.

وحول توقعاته بحدوث حرب عالمية ثالثة قال، “سوف تجر هذه الأحداث إلى حرب عالمية ثالثة، وبعدها يجلس العملاقان مضطران للتوصل إلى نظام عالمي جديد يحكمه القطبان أميركا والصين”.