أبو غزالة يطلق رسميا أول هاتف ذكي من الأردن (تعرفوا على المواصفات)

عمان – الغد- أعلنت شركة طلال أبوغزالة للتقنية عن إصدار أول هاتف ذكي عربي TAG-Phone، بأعلى المواصفات الدولية وبدعم من “أبوغزاله فاونديشن” ضمن برامجها لخدمة المجتمع.

وبين المدير التنفيذي للتسويق الدولي في مجموعة طلال ابو غزالة، رامز قنيبي، أن الجهاز يتميز بمواصفات عالمية وسعر تنافسي، وإن إصداره جاء انطلاقاً من رغبة رئيس ومؤسس “طلال أبوغزالة العالمية، الدكتور طلال أبوغزالة، في إنتاج وتصميم أجهزة إلكترونية عربية تتطابق مع المواصفات العالمية.

وقال إن جهاز TAG-Phone يتسم بمساحة تخزينية 6 جيجا وسعة تخزينية 64 جيجا، وشاشة عالية الوضوح بقياس 6.217 إنش، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل، كما يدعم الجهاز شريحة اتصال ثنائية النانو، والهاتف مزود بمنفذ شحن وإمكانية الشحن السريع، ويعمل بنظام تشغيل اندرويد.

وبين قنيبي أن الشركة ستطرح الهاتف في السوق الأردني بسعر منافس جدا، وسيعرض في معارض طلال أبوغزالة العالمية، وعدة منافذ للبيع في الأردن والوطن العربي والعالم، ويشمل سماعات عالية الجودة، وكفالة لمدة عام.

يشار إلى أنه مع هذا الجهاز تصبح منتجات تاج تيك 9 أجهزة تتنوع بين خمسة أجهزة لا بتوب وثلاثة أجهزة تابلت وأخيراً الهاتف الذكي (TAG-Phone).