عمان- الغد- عبر رجل الأعمال الأردني، طلال أبو غزالة، عن اعتراضه على عطلة عيد الأضحى التي أقرتها الحكومة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.

وقال أبو غزالة في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء، عمر الرزاز، واطلعت عليها “الغد” اليوم الاثنين،: “طالعت بكثير من التقدير والاحترام بلاغكم بشأن عطلة عيد الأضحى وتحديدها بتعطيل 4 أيام عمل، إلا أنني أرى أن تعطيل 3 أيام حتى مساء الثلاثاء، يعتبر كافياً”.

وأضاف أنّ “التعطيل حسب بلاغكم يعني عملياً ستة أيام راحة وانقطاع عن عمل الدولة والمواطنين وانقطاع التواصل مع العالم (الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء والأربعاء)”.

وقال أبو غزالة إنّ “العطلة الإضافية ليست مصلحة حقيقية للمواطن، وإن فيها ضررًا على الاقتصادي الوطني”.

وطالب بأن “يقوم مجلس تفسير القوانين بإعادة النظر بقراره بأن للحكومة الحق في أن تفرض العطل على القطاع الخاص كالقطاع العام”.