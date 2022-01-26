أبو فروة.. الكشاف “الماهر” ومدرب الفئات العمرية “الماكر”

مصطفى بالو

عمان – يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، ليتجاوز المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، ويخرج أصحابه من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.

زاوية “من الصفر” تقف في جديد محطاتها، عند مدرب نحت بالصخر، متشبثا بحلمه في عالم التدريب الكروي، متخصصا باكتشاف وصقل المواهب، وهي الموهبة التي تسلح معها بالشهادات الأكاديمية حتى نال درجة “ماجستير” في علوم الرياضة، إلى جانب الشهادات والخبرات التدريبية المتقدمة، التي جعلته مطلبا للعمل مع الفئات السنية في العديد من الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو الذي تسلم مؤخرا مهمة المدير الفني للفئات العمرية في النادي الفيصلي، ومهام إدارية وفنية في اتحاد الكرة.

يعود لهشام أبو فروة الفضل في اكتشاف مواهب كروية مهمة من مدارس حي نزال، قدمها على طبق من ذهب للأندية، وغدت نجوما لامعة في الكرة الأردنية مثل موسى التعمري ورجائي عايد وصالح راتب وأحمد ثائر ويزن الغرابلة، وواعدين آخرين قادمين بسرعة على طريق النجومية مثل محمد أبوغوش.

دروب وعرة وممتعة

وعن حكايته مع التدريب وعشقه للعمل مع الفئات العمرية، قال أبو فروة: “منذ أن أنهيت دراستي الجامعية في بغداد العام 2001، وبعدها من خلال عملي مدرسا للتربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم، وأنا أجد نفسي في التدريب، الذي حددته هدفا من خلال إكمال دراستي وحصولي على الشهادة العليا، فضلا عن تواجدي في الأجهزة الفنية للمنتخبات المدرسية تحت قيادة التربوي الرياضي عاطف عساف، وتعاملي مع فئة سنية ضمن إطار مهمتي التعليمية، التي تعرفت فيها على مواهب كروية لديها الكثير، كنت بحكم علاقاتي مع مدربي الأندية أوجهها إليهم، حتى عرفت بلقب “الكشافة” في منطقة حي نزال، وخضت أول تجربة تدريبية رسمية في نادي الوحدات، وعملت مدربا في المدرسة الكروية خلال العامين 2005 و2006″.

وتابع: “كرة القدم التي لعبتها، بقيت أتدرج في دروبها في التدريب الذي عشقته، وعملت مدربا في مراكز الأمير علي للواعدين خلال الفترة من 2005 إلى 2015، وارتفع سقف طموحاتي، تبعا للإشادة المستمرة من المسؤولين الإداريين، والمدربين الكبار أمثال المرحوم خالد عوض، نهاد صوقار، زياد عكوبة ووليد فطافطة، وزاد رصيد خبرتي التدريبية، ومضيت نحو الهدف شاربا من نبع الخبيرين العربيين الراحل محمود الجوهري، والتونسي بالحسن ملوش، وأفكارهما التطويرية في نهج عمل وأسلوب مدربي الفئات السنية”.

وأردف قائلا:” أوكلت لدي العديد من المهام من خلال عملي لدى اتحاد الكرة، لا سيما مدير الكشافة والتنقيب عن المواهب في مناطق مختلفة، وهي المهمة التي تدفعك للقيام دائما بالأفضل، لأنك تبذل أقصى طاقاتك بالحث والتحري، وتوليت المهمة بين العامين 2016 و2019، وهي أعطتني القناعة بأن محافظات الوطن مناجم للمواهب الكروية التي تحتاج إلى الرعاية والصقل لترفد الأندية والمنتخبات الوطنية، ثم أنيطت لي مهمة المنسق الفني بأكاديمية النخبة، ومسؤوليتي كانت إعداد اللاعبين الموهوبين لمنتخبي تحت 16 و19 سنة، وكلها تجارب زادت من رصيدي، وأسهمت إلى حد كبير في صقل هويتي التدريبية”.

أبو فروة والأندية

وتناول أبو فروة تفاصيل رحلته التدريبية بأندية المقدمة في كرة القدم المحلية، فقال: “الحمد لله، تسلحت بالعلم والشهادات والدورات، مع خوضي الدورات التدريبية الآسيوي “A B C”، ودورات تدريب متقدمة محلية ودولية، ودورة تخصصت فيها بتدريب الشباب من الاتحاد الدولي، وأخرى أيضا دولية حصلت عليها من اليابان، ودورات متقدمة في تدريب اللياقة البدنية، فضلا عن تجربتي العملية التي بدأتها بالوحدات الذي تسملت فيه مهمة المدير الفني لأكاديمية الكرة، ولدي تجربة ثرية مع شباب الأردن في أكثر من مهمة، حيث تواجدت مدربا في الجهاز الفني لفريق الكرة في الموسم 2020”.

وزاد: “في شباب الأردن، عملت مديرا فنيا للفئات العمرية في حقبتين؛ الأولى خلال العامين 2015 و2016، والثانية في العامين 2020 و2021، وكذلك تسملت مهمة المدير الفني لفريق السيدات، وحققت مع فرقه الكثير من الألقاب، وحقيقة أن الأندية لا يجب أن تبحث عن الألقاب في بطولات الفئات العمرية فحسب، وإنما عليها أن تقدم في كل موسم مجموعة من اللاعبين المميزين، يرفدون الفرق الأولى لديها في مختلف المراكز، وتباعا سيرفدون المنتخبات الوطنية وفقا لتميزهم”.

وأضاف: “أتولى حاليا مهمة المدير الفني للفئات العمرية في النادي الفيصلي، الذي أجد فيه الأريحية تبعا لعراقته الكروية، وتاريخ ألقابه وجماهيريته، وجودة ما تقدم فرق فئاته العمرية من مواهب، لمعت نجوميتها في ملاعب الكرة المحلية، ونمر حاليا في فترة ترتيب الأوراق، وشكلنا الجهاز الفني والإداري والطبي، وأضفنا إليه مفاهيم كروية جديدة، لا سيما في المعد النفسي ومسؤول التغذية، ونعمل وفق أفكار احترافية مع جميع فرق الفئات العمرية، وحددنا الهدف العام من الخطة، التي باركها مجلس الإدارة المؤقتة برئاسة نضال الحديد، ونعد جماهير الفيصلي بالأفضل من المواهب والنتائج لفرق الفئات السنية خلال الفترة المقبلة”.

طموحات وأمنيات

وحول طموحاته وأمنياته في المرحلة المقبلة، قال أبو فروة: “الحمد لله ما خططت له في مسيرتي التدريبية تحقق، وأنا أضع لكل مرحلة أهدافها، ومن الطبيعي أن تكبر الأهداف والطموحات، أركز في عملي ولدي إيمان عميق بأن لكل مجتهد نصيبا، لذا أطمح في أن أترك بصمتي التدريبية الفنية أينما رحلت وحللت، والأهم تنفيذ واجبي الوطني تجاه كرتنا الأردنية، ولعل ما ظهر من أسماء واعدة ونجوم في الساحة الكروية المحلية، يؤكد حقيقة طرحي بأن تربتنا الوطنية خصبة وتعج بالمواهب الكروية التي تحتاج إلى الاكتشاف والصقل ودفعها إلى طريق النجومية”.

وختم: “أصيغ أمنياتي حول تغيير نهج وأسلوب وتنظيم بطولات الفئات العمرية في كرتنا المحلية، فالملاحظ أنه تم استثناء فئة عمرية مهمة من بطولات الموسم الماضي 2021، وأجد من الضروري زيادة عدد المباريات وفق نهج تطويري للمسابقات، لأن المواهب تتطور مع كثرة المباريات الاحتكاكية، ولدي أمنية أوجهها كنداء إلى الأندية المحلية، لنتعلم من المدارس الكروية العالمية في التعامل مع الفئات العمرية بأهمية بالغة، وتوفير أفضل المديرين الفنيين والمدربين، ونمنحها الدعم الكبير باعتبارها الرافد الحقيقي من اللاعبين الموهوبين للأندية والمنتخبات على حد سواء”.